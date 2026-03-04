Verlässt Daniel und Eva Lotts Frühchen bald Intensivstation?

Daniel Lott und Eva Lott melden sich mit einem bewegenden Update aus dem Krankenhaus: Ihr Sohn Leo, der in SSW 29+1 zur Welt gekommen ist und seitdem als Frühchen auf der Intensivstation betreut wird, könnte diese schon bald verlassen. Das erklärte die Influencerin jetzt auf Instagram. "Wenn seine Entwicklung ungefähr so weitergeht, kann er bald auf die normale Station verlegt werden, weil er auf der Intensivstation zu den gesünderen und großen Kindern gehört", schrieb Eva. Die zweifache Mutter betonte zugleich ihre Zuversicht und Dankbarkeit für jeden kleinen Schritt: "Er ist ein wahrer Kämpfer und meistert die Situation so toll. Wir sind unglaublich stolz."

Neben der vorsichtigen Aussicht teilen die Eltern auch konkrete Daten zu Leos Entwicklung. "Leo wurde im Ultraschall zuletzt im Bauch auf 1.145 Gramm geschätzt. Er kam mit 1.040 Gramm auf die Welt. Heute hat er 1.350 Gramm gewogen", erklärten sie. Auch zur Größe gibt es einen Hinweis: "Seine Körpergröße beträgt ungefähr 37 cm. Dieser Fakt ist aber nicht so entscheidend und wurde bei der Geburt nicht mal richtig aufgenommen." Besonders ermutigend wirkt die Fortschrittskurve beim Füttern: "Zu Beginn hat er 2 ml über die Magensonde bekommen. Jetzt bereits 14 ml. Alle zwei Stunden."

Daniel und Eva helfen mittlerweile sogar aktiv am Brutkasten mit: "Wir übernehmen bereits jetzt die erste Versorgung wie Windeln wechseln, Mund putzen, eincremen, Sensor verlegen, etc." Gleichzeitig beschreiben sie, dass ihr kleiner Sohn nach wie vor überwacht wird: "Leo hat einen Zugang und mehrere Schläuche und Kabel an sich. Von der Überwachung des Herzens über Atemüberwachung bis Atem-Unterstützung und Magensonde." Neben Leo hat das Paar bereits eine einjährige Tochter namens Mavie.

Anzeige Anzeige

Instagram / ivy.zlr Eva und Daniel Lott, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott mit seinem neugeborenen Sohn Leo, Februar 2026

Anzeige Anzeige