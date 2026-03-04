Fiese Kommentare über ihr Äußeres: Emma Fernlund wehrt sich

Emma Fernlund (25) sieht sich im Netz mit einer Flut an verletzenden Kommentaren über ihr Äußeres konfrontiert. In einem Instagram-Video blendet die Reality-Bekanntheit einige der fiesen Nachrichten ein, die sie erreichen: "Hast du zugenommen?", "Darf ich fragen, warum dein Gesicht so aufgequollen ist?", "Iss mal mehr, schaut nicht mehr gesund aus", "Das Kinn..." oder "Du warst mal so hübsch" sind nur einige Beispiele dafür, wie User über ihr Gesicht, ihren Körper und ihr Gewicht lästern. Doch anstatt sich von den Hatern einschüchtern zu lassen, zeigt sich Emma in dem Video selbstbewusst – ungeschminkt, im Bademantel, während sie in der Sonne sitzt und ihren Hund streichelt.

"Trotzdem versuche ich, mich zu lieben und zu akzeptieren, so wie ich gerade bin. Mein Wert ist keine Abstimmung. Und falls es dir heute keiner gesagt hat, du verdienst Liebe auch von dir selbst", richtet sich Emma direkt an ihre Follower. In einem ausführlichen Statement macht sie deutlich, dass sie verstanden habe: Wer sich sichtbar macht, wird bewertet – egal, wie man aussieht oder was man wiegt. Mal soll sie zunehmen, mal abnehmen, mal war sie angeblich früher hübscher. Doch die Influencerin betont, dass ihr Wert nicht mit einer Zahl auf der Waage, einem Kommentar oder einer Meinung schwanke. Statt sich von gesellschaftlichem Perfektionsdruck kontrollieren zu lassen, setzt Emma auf Authentizität und Entwicklung. "Ich möchte inspirieren – nicht beeindrucken", schreibt sie zu dem Video und erklärt, sie wolle zeigen, dass man wachsen dürfe, ohne sich selbst dafür zu hassen, wer man heute ist. Perfektion existiere nicht, Entwicklung hingegen schon.

Doch nicht nur verletzende Kommentare beschäftigen die Influencerin derzeit. Auch gesundheitlich wurde es zuletzt turbulent um Emma. Wie sie vor Kurzem auf Social Media erzählte, entdeckte ihr Hals-Nasen-Ohren-Arzt zwei Knötchen am Stimmband. "Ich wache nämlich seit Jahren morgens immer mit Halsschmerzen auf und verliere schnell meine Stimme", erklärte sie ihren Followern. Besonders für jemanden, der beruflich viel sprechen muss, ist das ein schwerer Schlag. Deshalb startet Emma jetzt mit intensivem Stimmtraining – eine Operation soll damit vorerst vermieden werden.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, März 2026

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, März 2026

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin