Robert und Carmen Geiss nehmen beide die "Abnehmspritze"

Carmen Geiss (60) und Robert Geiss (62) haben sich offen zu einem Thema geäußert, das immer mehr Promis beschäftigt: die "Abnehmspritze". Der Realitystar konnte durch das Medikament nach eigenen Angaben "fast 13 Kilo" abnehmen. In einem Interview mit Bunte verriet Robert: "Mein Erfolg mit der Abnehmspritze ist seit zwei Jahren perfekt." Auch seine Ehefrau Carmen greift zu diesem Mittel, allerdings laut Robert nur gelegentlich, um ihr Gewicht zu halten. "Sie zieht das nicht so kontinuierlich durch wie ich", erklärt Robert.

Damit reihen sich die beiden in eine wachsende Liste prominenter Gesichter ein, die offen über den medizinisch unterstützten Gewichtsverlust sprechen. Laut Oe24 soll Schauspieler Michael Schanze (79) mit Hilfe des Medikaments bereits stolze 93 Kilogramm abgenommen haben. Auch die Geissens scheinen mit den Ergebnissen zufrieden zu sein. Erst kürzlich begeisterte Carmen ihre Fans auf Instagram mit neuen Bikini-Fotos am Pool. Dabei schwärmte ein Nutzer: "Wahnsinn, Carmen, in deinem Alter so gut aussehend", während ein anderer kommentierte: "Musste erst genau hinschauen, ob das wirklich Carmen ist, wow."

Trotz der beeindruckenden Erfolge sollen Carmen und Robert laut Oe24 jedoch auch Nebenwirkungen gespürt haben. Viele Mediziner warnen vor der "Abnehmspritze" und betonen, dass die Therapie unbedingt in erfahrene ärztliche Hände gehört. Während sich viele Patienten über schnelle Ergebnisse freuen, können auch Nebenwirkungen wie zum Beispiel Übelkeit auftreten. Zudem ist die Anwendung für viele enorm umstritten, da bisher Langzeitstudien fehlen. Es bleibt abzuwarten, ob Carmen und Robert schon bald noch weitere Einblicke in ihre Abnehmreise geben werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss am Strand