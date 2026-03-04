Maya Hawke und Gatte geben erstes Paar-Debüt nach Hochzeit

Maya Hawke (27) strahlt im Eheglück! Nur knapp zwei Wochen nach ihrer geheimen Valentinstags-Hochzeit zeigt sich die Schauspielerin erstmals offiziell mit ihrem frisch angetrauten Mann Christian Lee Hutson. Beim 2026 Tibet House U.S. Benefit Concert traten die Stranger Things-Darstellerin und der "Northsiders"-Sänger als frischgebackenes Ehepaar mit Gitarren auf die Bühne und zeigten sich danach ganz verliebt. Arm in Arm, sie in einem weinroten Oberteil zu schwarzer Hose, er komplett in Schwarz, präsentierten sich die Frischvermählten als eingespieltes Duo – vor den Augen der Konzertbesucher und der anwesenden Presse.

Bei dem Charity-Event traten Maya und der Singer-Songwriter gemeinsam im musikalischen Line-up auf und griffen mit Gitarren bewaffnet selbst zum Mikrofon. Backstage wurden die Turteltauben dann noch vertrauter: Auf Fotos sind die beiden auf einem Sofa eng aneinandergeschmiegt zu sehen. Es ist ein seltener, intimer Einblick, denn das Paar hatte seine Beziehung über Jahre hinweg weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Spätestens als Christian sie bei einem "SoCal Sound"-Interview als seine "Verlobte" bezeichnete und Maya im vergangenen Jahr mit einem Ring am Finger gesehen wurde, deutete sich der nächste Schritt jedoch an.

Ihre romantische Hochzeit fand am Valentinstag in Manhattan statt – in der St. George's Episcopal Church. Mit dabei waren Mayas Eltern Uma Thurman (55) und Ethan Hawke (55), die an der Seite ihrer Tochter feierten. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus "Stranger Things" wie Finn Wolfhard (23), Joe Keery (33), Caleb McLaughlin (24), Charlie Heaton (32), Sadie Sink (23), Natalia Dyer (29) und Gaten Matarazzo (23) reisten zur Trauung an. Maya trug ein maßgeschneidertes Prada-Kleid mit Drop-Waist, hohem Kragen und Lagenrock, dazu einen federbesetzten Mantel und einen Spitzen-Schleier. Christian erschien im klassischen schwarzen Smoking mit weißem Hemd und Blume am Revers.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maya Hawke und Christian Lee Hutson, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Maya Hawke und Christian Lee Hutson, März 2026

Anzeige Anzeige

Imago Maya Hawke und Christian Lee Hutson, April 2025