Dianas Ex-Bodyguards: Andrew ist "arrogantestes Individuum"

Ken Wharfe, der frühere Leibwächter von Prinzessin Diana (†36), hat sich nun zum Skandal um Andrew Mountbatten Windsor (66) geäußert und erhebt schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Royal. In dem Podcast "Suddenly Single" bezeichnete der ehemalige Scotland-Yard-Inspektor, der Diana von 1988 bis 1993 als persönlicher Leibwächter diente, Andrew als "eines der arrogantesten Individuen", denen er je begegnet sei. Ken, der auch die jungen Prinzen William (43) und Harry (41) beschützte, erklärte, er habe bei einigen Gelegenheiten in professioneller Funktion mit Andrew zu tun gehabt und ihn dabei als extrem arrogant erlebt. Die Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) nannte er "unerträglich toxisch" und betonte, dass die ganze Angelegenheit weiterhin die königliche Familie belaste.

Der 66-jährige Andrew war am 19. Februar, seinem Geburtstag, auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk festgenommen worden. Ihm wird Amtsmissbrauch vorgeworfen. Nach elf Stunden wurde er wieder freigelassen, steht aber weiterhin unter Ermittlung durch die Thames Valley Police. Zuvor hatte das US-Justizministerium im Januar Millionen von Epstein-Dokumenten veröffentlicht, darunter E-Mails, die zeigen sollen, dass Andrew vertrauliche Berichte aus seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter an Epstein weitergeleitet haben soll. Ken machte in dem Podcast deutlich, dass er die Angelegenheit für noch lange nicht beendet hält: "Es ist ein Thema, das noch nicht abgeschlossen ist. Es hat gerade erst begonnen, und wer weiß, wo das enden wird?"

Andrew wurde bis Oktober 2025 sämtlicher royaler Titel enthoben. Zunächst gab er den Titel des Duke of York ab, bevor König Charles III. (77) noch weiter ging und ihm per Letters Patent auch die Bezeichnung "Prinz" und den Stil "Seine Königliche Hoheit" entzog. Er verlor seinen Order of the Garter, seinen Royal Victorian Order, seinen Wohnsitz Royal Lodge und seine jährliche Apanage von einer Million Pfund. Mittlerweile ist er nur noch als Andrew Mountbatten Windsor bekannt. Die kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten hatten bereits für weitere Schlagzeilen gesorgt, als bekannt wurde, dass Epstein Andrew einst als besonders pervers bezeichnet haben soll. Ken selbst verbrachte fast sechs Jahre an der Seite von Diana und wurde später von Queen Elizabeth II. (†96) mit der Mitgliedschaft im Victorian Order geehrt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ken Wharfe und Andrew Mountbatten Windsor

Getty Images Ken Wharfe, ehemaliger Schutzbeamter der britischen Königsfamilie

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, 2025