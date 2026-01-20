Endlich da: J. Cole arbeitete zehn Jahre an neuem Album

J. Cole (40) ist zurück – und bringt nicht nur einen neuen Song, sondern die Ankündigung seines nächsten großen Wurfs mit. Der Rapper stellte mit dem Track "Disc 2 Track 2" einen frischen Einblick in sein Leben vor und verriet im dazugehörigen Video, dass sein Album "The Fall-Off" am 6. Februar erscheinen soll. Zu sehen ist der Clip online, begleitet von einem prominenten Disclaimer zu Beginn. Mit im Boot sind die Produzenten DZL und Maneesh, die den Sound zu Coles nachdenklichem Rückblick liefern. Der Titel der Single heizt zudem die Spekulationen an, dass es sich bei dem Album um ein Doppelprojekt handeln könnte.

Im Video lässt J. Cole die vergangenen Jahre Revue passieren – in den Lyrics zeichnet er sein Leben rückwärts nach, von Ende zu Anfang. "Ich halte auch in den schlimmsten Zeiten durch / Mein Verlangen nach Zugehörigkeit ist ein Fluch / Mein Leben sehe ich rückwärts", rappt er und rahmt damit die Reise ein, die "The Fall-Off" markieren soll. Auffällig: Gleich zu Beginn erscheint eine Erklärung, in der er das Projekt als Resultat eines langen, intensiven Prozesses beschreibt. Der neue Song fungiert dabei wie ein Vorwort und deutet mit seinem Namen "Disc 2 Track 2" an, dass da mehr als eine Seite auf Fans wartet. Produziert wurde die Single von DZL und Maneesh, die dem Stück eine düstere, konzentrierte Atmosphäre geben.

Besonders persönlich wird es in der eingeblendeten Botschaft, die Cole im Video teilt. "Für die vergangenen 10 Jahre wurde dieses Album mit einer einzigen Absicht handgemacht: eine persönliche Herausforderung an mich selbst, mein bestes Werk zu schaffen", heißt es darin. Weiter erklärt er: "Ich schuldete es in erster Linie mir selbst. Und zweitens schuldete ich es Hip-Hop." Mit solchen Worten öffnet sich der Künstler, der seltene Einblicke in seine Motivation gibt. In Interviews hält sich der Rapper, der seinen Disstrack gegen Kendrick Lamar (38) bereut, oft zurück, im Studio aber sucht er die Tiefe – und setzt auf Feinschliff über Jahre hinweg, bevor er Neues mit der Öffentlichkeit teilt. Fans wissen: Wenn Cole spricht, hat er etwas vor. Hier klingt alles nach einem Kapitel, das sorgfältig zu Ende erzählt werden soll.

Getty Images J. Cole, 2021

Getty Images J. Cole, 2023

