Rapper J. Cole bereut seinen Disstrack über Kendrick Lamar!

Zwischen J. Cole (39) und Kendrick Lamar (36) kam es schon häufiger zu Eskalationen – musikalischer Art natürlich. Zuletzt disste J. Cole seinen Kollegen Kendrick in einem Song auf dem Album "Might Delete Later", das er Anfang dieses Monats raus gebracht hat. Doch das bereut der Rapper nun wohl. Wie TMZ berichtet, wandte J. Cole sich während seines Sets auf dem Dreamville Festival an sein Publikum und erklärte: "Ich bin so stolz auf dieses Album. Ich bin stolz auf das ganze Ding, nur einen Teil davon bereue ich jetzt. Was ich da über [Lamar] gesagt habe, war nicht richtig. Der Song ist echt das Lahmste und Dümmste, was ich je gemacht habe. Ich will mich hiermit entschuldigen."

In seinem Song "7 Minute Drill" bezeichnet J. Cole die Musik von Kendrick als "tragisch" und behauptet, er hätte den "Swimming Pools"-Interpreten in Sachen Berühmtheit jetzt offiziell übertroffen. Der Disstrack war eine Reaktion auf Kendricks Song "Like That". Darin behauptete Kendrick, er würde die Hip-Hop-Szene dominieren. J. Coles Fans sind unentschlossen, was sie von der Entschuldigung des Rappers halten sollen. Einer schreibt auf der Plattform X: "Wie peinlich, Cole. Das ist Rap, dieser Kram gehört dazu!", während ein anderer meint: "Ich war noch nie so enttäuscht! Gerade von dir hätte ich mehr Feuer erwartet." Allerdings gibt es auch einige, die seine Worte für sehr erwachsen halten. Ein weiterer Supporter schreibt im Netz: "Wir alle wussten, dass es nie um etwas Ernstes ging. Ich habe echt Respekt für ihn."

Bereits 2013 fing das Feuer um die Rapper Flammen. Damals veröffentlichte Kendrick einen Song, in dem er gegen eine ganze Reihe von Rappern schoss. Neben J. Cole disste er damals auch Meek Mill (36), Mac Miller (✝26) und Drake (37). J. Cole scheint von den Streitereien endlich genug zu haben. In seiner Rede beim Festival versprach er, "7 Minute Drill" von allen Streaming-Plattformen zu entfernen. "Und wenn er wirklich will, kann er mir auch gerne eine reinhauen. Er hat jetzt echt jedes Recht dazu, ich halte ihm sogar mein Kinn hin", meinte J. Cole abschließend.

Getty Images J. Cole, 2023

Getty Images Kendrick Lamar, Musiker

