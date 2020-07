J. Cole plaudert aus dem privaten Nähkästchen! Mit seiner Musik landet der US-Rapper regelmäßig in den internationalen Charts. Über das Privatleben des Musikers erfährt seine Community in den sozialen Netzwerken allerdings nur wenig. So hält der Künstler beispielsweise auch die Ehe mit seiner Frau Melissa Heholt geheim, der er bereits im Jahr 2015 das Jawort gab. Jetzt war der "Neighbors"-Interpret in Plauderlaune und sorgte für eine große Überraschung: J. Cole hat zwei Söhne!

Neben seiner Leidenschaft zur Musik ist Jermaine Lamarr Cole, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, auch stolzer Vater von zwei Sprösslingen. Dieses Detail offenbarte der 35-Jährige nun in einem selbst verfassten Essay auf der Plattform The Players' Tribune. Demnach habe sein Nachwuchs nach der Veröffentlichung seines Albums "4 Your Eyez Only" im Jahr 2016 das Licht der Welt erblickt.

Bereits 2018 verriet J. Cole in einem Interview mit Radiomoderatorin Angie Martinez, dass er nicht nur ein Ehemann, sondern auch ein Vater sein möchte. Der Spagat zwischen seinem Job im Rampenlicht und der Rolle als Papa scheint dem Produzenten bestens zu gelingen – spätestens nach drei Tagen Spielen mit seinen Söhnen vermisst J. Cole seine Beats.

J. Cole, Rapper

J. Cole, Künstler

J. Cole, Sänger



