Sie ist aktuell die erfolgreichste Schauspielerin der Welt

Zoe Saldana (47) hat es geschafft: Die US-Amerikanerin gilt jetzt als finanziell erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten und verweist damit Kollegin Scarlett Johansson (41) auf Rang zwei. Auslöser für den Thronwechsel ist "Avatar: Fire and Ash", der im Dezember in den Kinos startete und die Kinokassen weltweit zum Beben brachte: Wie New York Post berichtet, spielte der dritte Teil der Erfolgsreihe über eine Milliarde Euro ein. Damit knüpft Zoe nahtlos an ihre bisherigen Erfolge im "Avatar"-Universum an, zementiert ihren Status als feste Größe im Filmbusiness und lässt die Konkurrenz klar hinter sich.

Seit 2009 steht Zoe als blauhäutige Kriegerin Neytiri im Zentrum der Saga und ist in allen drei bisherigen Teilen zu sehen. Der "Avatar"-Triumph ist jedoch nur ein Baustein in Zoes beeindruckender Blockbuster-Bilanz: Parallel dazu eroberte sie ab 2014 das Marvel-Universum als "Gamora" und war dort an mehreren der umsatzstärksten Filme der Kinogeschichte beteiligt. Doch damit nicht genug: Die Schauspielerin wirkte zudem in drei Star Trek-Filmen mit und stand auch für Fluch der Karibik vor der Kamera. Im vergangenen Jahr krönte sie ihren Erfolg mit ihrem ersten Oscar: Bei den 97. Academy Awards wurde Zoe als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet – ein weiterer Meilenstein für die 47-Jährige.

Abseits ihrer Rekordzahlen zeigt sich Zoe in Interviews oft überraschend bodenständig und familienorientiert. Die dreifache Mutter spricht regelmäßig darüber, wie wichtig ihr Alltag mit ihren Kindern ist und wie sehr sie ihren Berufsplan an Familienzeiten ausrichtet. In Gesprächen mit US-Medien betont sie immer wieder den Rückhalt durch ihren Mann und ihr privates Umfeld, das sie durch stressige Drehs und lange Promo-Touren trage. Die Schauspielerin erzählt außerdem gerne von den intensiven Freundschaften, die am Set entstanden sind – etwa mit ihren Marvel-Kollegen, mit denen sie auch fernab des Roten Teppichs in Kontakt bleibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marco Perego und Zoe Saldana auf dem roten Teppich in Cannes bei der Premiere von "Mission Impossible - The Final Reckoning", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Saldaña und ihr Mann Marco Perego bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Saldaña bei den Golden Globes im Januar 2025