Ihr Geheimnis der Balance: Zoe Saldana enthüllt Ehegelübde

Zoe Saldana (47) hat ein Eheversprechen mit Marco Perego (46) öffentlich gemacht, das ihren Alltag und ihre Karriere prägt. In einem neuen Gespräch mit Vogue México erzählte die Schauspielerin, dass sie mit dem Künstler eine klare Übereinkunft getroffen habe: "Wir haben uns versprochen, dass alles, was wir gemeinsam tun – in der Kunst oder im Leben – Bedeutung haben würde, oder wir würden es gar nicht tun", sagte sie dem Magazin. Das Paar, das 2013 heiratete, setzt damit auf Balance und Authentizität – und macht neugierig auf die privaten Regeln, nach denen es lebt. Gemeinsam mit Marco, den sie auf einem Flug nach New York kennengelernt hatte, zieht sie drei Söhne groß – die Zwillinge Cy und Bowie (geboren 2014) sowie Zen (geboren 2016).

Wie sie ihre Partnerschaft organisiert, beschrieb Zoe bereits 2018 im People Magazine. Sie setzt auf ein dynamisches Geben und Nehmen: "Es gibt kein Dirigieren meines Mannes, und es gibt kein Dirigieren von mir", sagte sie. "Wir folgen unseren Herzen, aber wir sind sehr unterstützend und sehr meinungsstark." Ihr Credo: einander zuhören, Respekt zeigen, Kompromisse finden. Zoe sprach mit der Vogue México außerdem darüber, wie sie gelernt hat, Verletzlichkeit zuzulassen – auch vor den Kindern. "Wenn meine Kinder mich traurig oder frustriert sehen, fragen sie mich, warum. Und manchmal weiß ich nicht, was ich antworten soll. Da wird mir klar, dass ich Jahre damit verbracht habe, stark zu wirken", erklärte sie und ergänzte: "Aber es gibt nichts Mächtigeres, als Verletzlichkeit zu zeigen."

Privat klingt bei beiden viel Ruhe und Nähe an. 2013 gaben Zoe und Marco sich still das Jawort, nach nur wenigen Monaten Beziehung. Zwei Jahre später beschrieb die Schauspielerin im Magazin InStyle, wie sehr sie bei Marco angekommen sei: "Seit ich mit Marco zusammen bin, lasse ich meine Schutzmauern sinken", sagte sie. "Als wir unsere Jungs bekamen, sah ich meinen Mann an und erkannte: Ich war für dich bestimmt, und du warst für mich bestimmt." Marco arbeitet als Künstler, Zoe sucht zwischen anstrengenden Drehs die Erdung zu Hause. Und die kann sie bei ihrem stressigen Terminkalender gut brauchen. Im Dezember kehrt sie mit "Avatar: Fire and Ash" zurück, dem dritten Teil der Avatar-Filmreihe. Außerdem sind die Nachfolger "Avatar 4" (geplant für 2029) und "Avatar 5" (geplant für 2031) bereits in Arbeit.

Getty Images Zoe Saldaña und ihr Mann Marco Perego bei den Oscars 2025

Getty Images Zoë Saldaña und ihre Familie in Turin, Dezember 2024

Getty Images Zoe Saldana präsentiert bei CinemaCon in Las Vegas "Avatar: Fire and Ash", 2025