Demenzkranke Tippi Hedren (96) zeigt sich erstmals wieder

Tippi Hedren (96) hat sich erstmals seit einem Jahr wieder in der Öffentlichkeit gezeigt – und das zu einem ganz besonderen Anlass: Die Hollywood-Legende feierte am Montagabend ihren 96. Geburtstag im Haus ihrer Tochter Melanie Griffith (68) in Los Angeles, wie Daily Mail berichtet. Gemeinsam mit engen Familienangehörigen genoss Tippi den Abend, an ihrer Seite war unter anderem Enkel Alexander Bauer (40), der sie behutsam eine Treppe hinunterbegleitete. Trotz ihrer Demenzerkrankung, wegen der sie sich laut ihren Vertretern nicht mehr an ihre eigene Karriere erinnern soll, wirkte die Schauspielerin körperlich erstaunlich stabil. Ohne Stock, Rollator oder Rollstuhl bewegte sich die frühere Hitchcock-Heldin durch den Abend.

Bereits im Februar 2024 hatten Vertreter der Schauspielerin die Diagnose bestätigt, nachdem sich der spanische Journalist Gustavo Egusquiza um ein Interview bemüht hatte. "Sie kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr interviewt werden", hieß es laut Egusquiza, der weiter zitierte: "Sie hat Demenz und kann sich an ihre Karriere überhaupt nicht erinnern." Für Fans war Hedren seit über einem Jahr nicht mehr öffentlich zu sehen – zuletzt teilte Melanie im Januar vergangenen Jahres einen seltenen Einblick auf Instagram: "Meine wunderschöne Mama wurde gestern 95! Sie ist glücklich, gesund und temperamentvoll!", schrieb die "Working Girl"-Darstellerin zu einem Video mit Geburtstagskuchen.

Hinter den schillernden Bildern des Geburtstags verbirgt sich eine bewegte Lebensgeschichte. Tippi hatte in früheren Jahren offen über ihre schwierigen Erfahrungen mit Hitchcock gesprochen, der sie während der Filme bedrängte und nach ihrer Ablehnung versuchte, ihre Karriere zu zerstören. Doch für die Familie bleibt sie ein Symbol der Stärke. Ihre Enkelin Dakota Johnson (36) beschrieb sie einst als inspirierende Figur, die vor allem Melanie und sie selbst dazu ermutigt habe, für sich einzustehen. Tippis mutige Haltung und ihr Sinn für Glamour haben sie bis heute zu einer Ikone gemacht. Alexander, Melanies Sohn aus der Ehe mit Steven Bauer (69), wich seiner Großmutter beim Verlassen der Feier kaum von der Seite – ein stilles, liebevolles Bild von Zusammenhalt.

