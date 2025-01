Melanie Griffith feiert den 95. Geburtstag ihrer Mama Tippi

Tippi Hedren, die legendäre Schauspielerin aus Alfred Hitchcocks (✝80) Kultfilm "Die Vögel", feierte kürzlich ihren 95. Geburtstag. Ihre Tochter Melanie Griffith (67), selbst eine gefeierte Schauspielerin, teilte auf Instagram berührende Einblicke in die Geburtstagsfeier. In einem Video sieht man Tippi (95), wie sie ihre Geburtstagstorte anschneidet und in die Kamera winkt. "Meine wunderschöne Mama ist gestern 95 geworden! Sie ist glücklich, gesund und lebhaft!", schrieb Melanie zu den Aufnahmen. Die intime Feier fand im Familienkreis statt, ganz so, wie Tippi es am liebsten hat.

Tippi Hedren, deren Karriere in den 1950er-Jahren zunächst als Model begann, wurde durch ihre Rollen in den Hitchcock-Klassikern "Die Vögel" und "Marnie" weltberühmt. Doch ihr Aufstieg nach der Golden-Globe-Auszeichnung als "vielversprechendste Newcomerin" 1964 wurde von Alfred Hitchcock selbst behindert, wie Tippi Jahre später enthüllte. Der Regisseur habe sie sexuell bedrängt und ihre Karriere systematisch sabotiert, nachdem sie seine Avancen abgewiesen hatte. Trotz dieser Herausforderungen blieb die Schauspielerin der Filmwelt erhalten und hinterließ mit ihrem eleganten Auftreten und ihrer Ausstrahlung einen bleibenden Eindruck.

Neben ihrer schillernden Karriere ist Tippi Hedren stolze Mutter und Großmutter. Melanie Griffith, die aus Tippis erster Ehe mit Peter Griffith stammt, trat mit Rollen wie in "Die Waffen der Frauen" in die Fußstapfen ihrer Mutter. Auch Dakota Johnson (35), Tippis Enkelin und Melanies Tochter, hat sich in Hollywood einen Namen gemacht. Die drei Frauen sind sich sehr nah, und Melanie schwärmte im November 2016 anlässlich der Veröffentlichung von Tippi Hedrens Memoiren "Tippi" im Interview mit Vanity Fair, wie viel es ihr bedeute, ein Teil dieser legendären Familie zu sein. Die Generationen dieser Familie pflegen offensichtlich eine enge Verbindung, die Tippi auch mit 95 noch zum Strahlen bringt.

https://www.instagram.com/p/DFEeIpUvAo_/ Tippi Hedren, Schauspielerin

Getty Images Dakota Johnson, Tippi Hedren, Melanie Griffith und Stella Banderas

