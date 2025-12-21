Jamie erinnert an 45 Jahre Freundschaft mit Melanie Griffith

Große Gefühle auf dem roten Teppich: Jamie Lee Curtis (67) blickte am Dienstag, 9. Dezember, bei der Premiere ihres neuen Films "Ella McCay" auf 45 Jahre Freundschaft mit Melanie Griffith (68) zurück – und fand dabei rührende Worte. In Los Angeles erzählte die Schauspielerin People, wie die besondere Verbindung der beiden Frauen entstand und warum sie bis heute hält. Kennengelernt haben sich Jamie und Melanie am Set des TV-Films "She’s in the Army Now" aus dem Jahr 1981. Aus ersten gemeinsamen Drehtagen wurden schnell wilde Nächte und eine Freundschaft, die sie bis in die Gegenwart trägt. "Wir sind einfach liebe, alte Freunde", sagte Jamie und zeigte sich an diesem Abend ganz ohne große Gesten, dafür mit umso mehr Herzlichkeit gegenüber ihrer Weggefährtin.

Die Parallelen zwischen den beiden sind legendär: Beide sind Töchter berühmter "Hitchcock-Blondinen" – Jamie ist die Tochter von Janet Leigh und Tony Curtis (†85), Melanie die von Tippi Hedren (95) und Peter Griffith. Trotzdem kannten sie sich in jungen Jahren "nicht", wie Jamie gegenüber People versicherte: "Wir waren Töchter von Hitchcock-Blondinen, in Los Angeles aufgewachsen, kannten uns aber nicht." Erst der gemeinsame Dreh brachte sie zusammen. Auf die Frage nach besonderen Gemeinsamkeiten sagte Jamie nur: "Keine einzige Sekunde kann ich euch davon erzählen."

Dass die Vergangenheit ihrer Mütter bis heute nachhallt, hatten beide schon früher offen thematisiert. In einem Gespräch mit dem Magazin Interview erinnerte Melanie daran, dass ihre Mutter Tippi Hedren unter Regisseur Alfred Hitchcock (†80) am Set schwer zu leiden gehabt habe und später sogar "geächtet" worden sei. Jamie erklärte damals, ihre Mutter Janet Leigh hätte mögliche Grenzüberschreitungen wohl nie öffentlich benannt und vieles aus Dankbarkeit gegenüber der Branche hingenommen. Während Jamie nun mit "Ella McCay" an der Seite von Emma Mackey (29) und Albert Brooks im Kino zu sehen ist, bleibt für sie eines konstanter als jeder Premierenrummel: eine Freundin, die seit 45 Jahren an ihrer Seite steht.

