So begann French Montanas Beziehung mit Prinzessin Sheikha

French Montana (41) hat verraten, wie er seine Verlobte Sheikha Mahra, Prinzessin von Dubai, kennengelernt hat – und die Geschichte beginnt auf Instagram. In der neuen Folge des "Joe and Jada"-Podcasts erzählte der Rapper, dass ihm im Juli 2024 ihr viraler Scheidungspost ins Auge sprang, als er gerade in Dubai war. "Ich erinnere mich, ich hatte gesehen, sie hat diesen Post gemacht, wo sie sich von jemandem scheiden ließ. Und ich so: 'Ich mag sie.' Denn es braucht viel Mut, so etwas zu posten", sagte er im Gespräch mit Jadakiss und Fat Joe. Über einen Freund ließ French, der im Podcast an der Seite von Max B erschien, schließlich Kontakt herstellen – mit Erfolg.

Der Musiker erklärte, ein Kumpel habe jemanden gekannt, der wiederum Mahra kannte: "Mach, was du machen musst", habe er ihm aufgetragen. Kurz darauf wurde es zwischen den beiden öffentlich: Im Herbst 2024 zeigte die Prinzessin den Rapper in Dubai, später folgte der große Moment in Paris. Während der Pariser Modewoche im Juni 2025 hielt French um die Hand seiner Partnerin an, die Verlobung wurde Ende August 2025 per Mitteilung bestätigt. Der Ring ist ein Statement: ein 11,53-Karat-Diamant im Smaragdschliff, geschätzt rund eine Million Euro, wie ein Statement aus dem Team des Künstlers erklärte. Konkrete Hochzeitspläne sind demnach in Arbeit, Details würden noch zwischen den Familien abgestimmt.

Privat bringen beide bereits Familienerfahrung mit. Sheikha Mahra teilte zuvor öffentlich die Trennung von ihrem Ex-Mann Shepard Mana, einem Geschäftsmann und Mitglied der königlichen Familie, und hat eine Tochter. French, der mit bürgerlichem Namen Karim heißt, war in der Vergangenheit mit Unternehmerin Nadeen Kharbouch verheiratet, gemeinsam haben sie Sohn Kruz. Abseits des Rampenlichts halten die beiden ihre Beziehung meist diskret. Wenn sie gemeinsam auftreten, wirkt es dennoch vertraut: Mahra feierte kürzlich Frenchs 41. Geburtstag bei einem privaten Dinner in New York mit, an dem auch Max B und Central Cee teilnahmen.

Getty Images French Montana, Rapper

Instagram / frenchmontana French Montana und Prinzessin Mahra zeigen ihren Verlobungsring

Getty Images French Montana, Rapper