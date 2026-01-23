Missbrauchsklage gegen Julio Iglesias von Justiz abgewiesen

Die spanische Justiz hat eine Missbrauchsklage gegen Julio Iglesias (82) abgewiesen – und das aus formalen Gründen. In Madrid erklärte die Staatsanwaltschaft Bild zufolge, man sei für das Verfahren nicht zuständig, nachdem zwei frühere Mitarbeiterinnen des Sängers Anfang Januar Anzeige erstattet hatten. Die Frauen, eine ehemalige Hausangestellte aus der Dominikanischen Republik und eine Physiotherapeutin aus Venezuela, werfen dem Star sexuelle Gewalt und weitere Misshandlungen vor. Die mutmaßlichen Taten sollen in Anwesen auf der Dominikanischen Republik und den Bahamas stattgefunden haben. Julio Iglesias bestreitet die Vorwürfe.

Die Ermittler in Madrid stellten die Vorermittlungen ein, weil weder die Klägerinnen noch der Beschuldigte in Spanien lebten und die angeblichen Vorfälle außerhalb der spanischen Gerichtsbarkeit liegen. In den Anzeigen ist von kontrollierten Handys, erschwerter Bewegungsfreiheit und extremen Arbeitszeiten von bis zu 16 Stunden täglich ohne freie Tage die Rede. Der Sänger weist all das zurück. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft fiel bereits am 5. Januar. Strafrechtliche Schritte in anderen Ländern bleiben davon unberührt, eine inhaltliche Bewertung der Vorwürfe nahm die Behörde nicht vor.

Julio Iglesias gehört seit Jahrzehnten zu den international bekanntesten Stimmen aus Spanien und wurde mit romantischen Balladen weltberühmt. Er veröffentlichte Dutzende Alben, verkaufte nach Branchenschätzungen Hunderte Millionen Tonträger und stand für Duette mit Stars wie Diana Ross (81) und Stevie Wonder (75) im Studio. Der Musiker pflegte das Image des charmanten Entertainers, zeigte sich öffentlich gern elegant und kontrolliert. Zuletzt hatte der Sänger seine Sicht der Dinge selbst öffentlich gemacht und private Einblicke geteilt, um seine Position zu unterstreichen.

Getty Images Julio Iglesias wird in London von Sony Music als erfolgreichster Latin-Künstler aller Zeiten geehrt

Imago Julio Iglesias gibt ein Konzert im State Kremlin Palace in Moskau, Oktober 2018.

Dave Kotinsky / Freier Fotograf Schmuse-Sänger Julio Iglesias

