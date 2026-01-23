Schwere Vorwürfe: So will Julio Iglesias Unschuld beweisen

Julio Iglesias (82) hat die Anschuldigungen zweier Ex-Mitarbeiterinnen öffentlich zurückgewiesen und dafür private WhatsApp-Nachrichten der Frauen geteilt. Der Sänger veröffentlichte die Screenshots auf Instagram und erklärte, er sehe sich dazu gezwungen, da ihm die Staatsanwaltschaft eine aktive Beteiligung an den Ermittlungen verweigere. Die Vorwürfe betreffen Übergriffe, Demütigungen und sexuelle Belästigung, die laut den Frauen während ihrer Zeit in seinem Haushalt stattgefunden haben sollen. Die Anzeigen wurden in Spanien beim nationalen Gerichtshof gestellt. Iglesias bestreitet alles und will mit den Chats belegen, dass die Behauptungen nicht zutreffen.

In seiner Instagram-Story schrieb der Musiker: "Dies ist der einzige Weg, auf dem ich mein Recht auf Verteidigung rechtmäßig ausüben und die absolute Falschheit der Vorwürfe beweisen kann." Er postete sechs Screenshots, die nach seiner Darstellung Nachrichten der Klägerinnen zeigen, versendet während und nach ihrer Anstellung. Darunter finden sich besonders warme Töne: "Professor, gute Nacht. Ich hoffe, Sie schlafen gut ... Ich liebe Sie sehr", heißt es in einer Nachricht vom 20. April 2021. Am 23. September 2022 zum Geburtstag las man: "Alles Gute zum Geburtstag, Julito! ... Ich hab dich lieb. Ich werde dich immer in guter Erinnerung behalten." Eine weitere Nachricht vom 25. Mai 2023 erkundigt sich nach seinem Wohlbefinden. Gleichzeitig tauchten im Netz alte TV-Clips auf, in denen der Sänger Moderatorinnen ohne erkennbares Einverständnis auf den Mund küsst. Julio kommentierte die Lage mit deutlichen Worten: "Es ist sehr besorgniserregend, dass Lügen und Desinformation als Waffen eingesetzt werden ... Es ist notwendig, diese Falschdarstellungen aufzudecken und die Wahrheit zu sagen", schrieb er auf Instagram.

Bereits vor einigen Tagen hatte Julio die Vorwürfe vehement abgewiesen und betont, dass ihn die Anschuldigungen tief verletzen. Der Sänger, der seit Jahrzehnten im Rampenlicht steht, wurde zuletzt mit älteren Videos konfrontiert, die ihn in kompromittierenden Situationen mit Moderatorinnen zeigen. Die Aufnahmen werfen neue Fragen zu seinem Verhalten in der Vergangenheit auf, obwohl sie nicht in direktem Zusammenhang mit den aktuellen Vorwürfen stehen. Als international gefeierter Künstler hat Julio im Laufe seiner Karriere sowohl mit seinen romantischen Balladen als auch mit seiner charismatischen Persönlichkeit weltweite Aufmerksamkeit erlangt.

Getty Images Julio Iglesias wird in London von Sony Music als erfolgreichster Latin-Künstler aller Zeiten geehrt

Getty Images Julio Iglesias am 7. September 1998 in einem Porträt, aufgenommen von Dominique Faget/AFP via Getty Images

Getty Images Julio Iglesias, 2014 in London

