Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Enrique Iglesias' Vater

Der spanische Weltstar Julio Iglesias steht im Zentrum schwerer Vorwürfe: Zwei frühere Angestellte werfen dem inzwischen 82-Jährigen sexuellen Missbrauch und Übergriffe vor. Die mutmaßlichen Taten sollen im Jahr 2021 in seinem Anwesen im Dominikanische-Republik-Resort Punta Cana und in einer Villa in Lyford Cay auf den Bahamas passiert sein, während die Frauen dort als Hausangestellte und Physiotherapeutin lebten. Unter den Aliasnamen "Rebeca" und "Laura" schilderten sie dem spanischen Portal elDiario und dem TV-Sender Univision detailliert, wie der Sänger und ehemalige Fußballer sich ihnen gegenüber verhalten haben soll. Beide Frauen haben inzwischen formell bei der Audiencia Nacional, dem nationalen Gerichtshof Spaniens, Anzeige erstattet – nun prüfen spanische Staatsanwälte die Vorwürfe.

Die Recherchen von elDiario und Univision stützen sich auf Interviews mit 15 früheren Beschäftigten aus den späten 1990ern bis 2023 sowie auf Fotos, Anruflisten, WhatsApp-Nachrichten und medizinische Unterlagen. "Rebeca" erzählte den Medien, sie sei nahezu jede Nacht in das Schlafzimmer gerufen und ohne Einwilligung missbraucht worden, teilweise unter Beteiligung einer Vorgesetzten. Sie berichtete zudem von schmerzhaften Übergriffen, Schlägen ins Gesicht und erzwungenen Dreier-Situationen nach Alkohol. "Laura" schilderte ungefragte Berührungen, Küsse gegen ihren Willen und intime Fragen kurz nach Arbeitsbeginn, etwa zu ihrer Sexualität oder möglichen Schönheitsoperationen. Beide Frauen sagten, Regeln und Drohungen hätten den Alltag geprägt, Arbeitszeiten von bis zu 16 Stunden seien üblich gewesen. Eine frühere Vorgesetzte der beiden Klägerinnen tat die Aussagen jedoch als "Lügen" ab und verteidigte den Sänger gegenüber elDiario als "bescheiden, großzügig, einen wahren Gentleman und sehr respektvoll gegenüber Frauen". Politische Rückendeckung erhält der Musiker zudem von Madrids Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso, die auf X von einer "Diskreditierung" des "universellsten aller Sänger" sprach.

Julio gilt mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern als einer der erfolgreichsten Einzelinterpreten Europas. Einer seiner Söhne hat es ebenfalls zum Megastar geschafft: Enrique Iglesias (50) wurde in den um die Jahrtausendwende durch Hits wie "Bailamos", "Hero" oder "Escape" bekannt. Privat ist der Sänger seit vielen Jahren mit Anna Kournikova (44) liiert, gemeinsam leben sie zurückgezogen in Miami und konzentrieren sich vor allem auf ihren Alltag mit den vier gemeinsamen Kindern.

Getty Images Julio Iglesias bei einer Preisverleihung von Sony Music

Julio Iglesias, 1970

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern Nicholas, Lucy und Mary