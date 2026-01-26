Nach Sturz: "Blind Side"-Star Quinton Aaron im Krankenhaus

Große Sorge um Quinton Aaron (41): Der The Blind Side-Star ist nach einem Zusammenbruch in seinem Zuhause gestürzt und liegt seit mehreren Tagen in einem Krankenhaus in Atlanta. Laut seinem Management war der Schauspieler gerade auf dem Weg die Treppe hinauf, als plötzlich seine Beine versagten und er zu Boden ging. Sanitäter brachten ihn umgehend in die Klinik, wo er seitdem überwacht wird. Sein Sprecher stellt laut TMZ klar, dass Quinton stabil ist, bei Bewusstsein und mit Familie sowie Team kommuniziert. Ärztinnen und Ärzte führen weitere Untersuchungen durch, um die Ursache für den dramatischen Vorfall zu klären. Während die Familie um Ruhe bittet, erreichen den 2-Meter-Mann zahlreiche Genesungswünsche aus aller Welt.

Für zusätzliche Verunsicherung sorgte eine GoFundMe-Seite, auf der Organisatoren schreiben, Quinton liege wegen einer schweren Blutvergiftung an lebenserhaltenden Geräten. Sein Management widerspricht: Der Schauspieler werde "genau mit der nötigen Sorgfalt" behandelt, sei ansprechbar und werde weiter getestet. Klar ist: Die Gesundheitsangst trifft Quinton nicht zum ersten Mal. Bereits im März 2025 musste er in Kalifornien in eine Klinik, nachdem er hohes Fieber bekam und Blut hustete. Damals vermuteten die behandelnden Ärzte eine Influenza vom Typ A in Kombination mit einer Lungenentzündung. Schon 2019 hatte ihn zudem eine schwere Infektion der oberen Atemwege außer Gefecht gesetzt.

Zuletzt hatte Quinton vor allem mit seiner Transformation für Aufsehen gesorgt: Der Schauspieler dokumentierte öffentlich seinen beeindruckenden Gewichtsverlust von rund 90 Kilogramm, den er durch Intervallfasten und konsequentes Training erreichte. Mit der Unterstützung seiner Frau Margarita, der er im Dezember 2024 das Jawort gab, erlangte er neue Energie und Motivation für ein gesünderes Leben.

Getty Images Quinton Aaron beim Karibu Africa Hamptons Soirée in Sag Harbor

Instagram / officialquintonaaron/ Quinton Aaron im im Oktober 2025

Getty Images Quinton Aaron, Schauspieler

