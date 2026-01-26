Fans spotten über Jacob Elordi als zu großen James Bond

Jacob Elordi (28) sorgt gerade als möglicher neuer James Bond für hitzige Diskussionen im Netz. Der Hollywood-Star, der durch "Saltburn" und Euphoria bekannt wurde, soll sich laut dem Nachrichtenportal 20 Minuten mit Amazon MGM Studios und Regisseur Denis Villeneuve (58) getroffen haben, um über die legendäre 007-Rolle zu sprechen. In den sozialen Medien schalteten sich sofort Fans ein – und machten sich vor allem über ein Detail lustig: Jacob ist mit rund 1,96 Metern vielen schlicht viel zu groß für einen Undercover-Agenten.

Auf Reddit witzelte ein User: "Sein größter Feind wären diesmal niedrige Türrahmen." Ein anderer legte nach: "Elordi ist zu groß für Bond. Sie müssten ihm einen Lieferwagen statt eines Sportwagens geben – er passt ja nirgends rein." Auf X kursiert ein Bild von Basketball-Legende Shaquille O’Neal, der sich erfolglos hinter einem winzigen Baum versteckt, versehen mit der Caption: "Jacob Elordi auf Undercover-Mission." Dazu kommt Kritik, weil der Schauspieler Australier und kein Brite ist, auch wenn Fans dabei anmerken, dass Pierce Brosnan (72) Ire war und George Lazenby (86) ebenfalls aus Australien stammt.

Gleichzeitig gibt es eine laute Fangruppe, die Jacob begeistert unterstützt: Ein Nutzer schrieb laut 20 Minuten: "Wir hätten großes Glück mit Jacob Elordi als Bond. Er könnte eine neue Generation begeistern: charmant wie Brosnan, düster, melancholisch, intensiv. Wen interessiert da bitte seine Größe?" Weder Jacob noch die "James Bond"-Macher haben die Gerüchte bislang kommentiert. Seit Daniel Craig (57) 2021 mit "No Time To Die" als 007 abtrat, kursieren immer wieder Namen wie Callum Turner (35), Theo James (41), Henry Cavill (42), Aaron Taylor-Johnson (35) und Tom Holland (29) als mögliche Nachfolger, eine offizielle Entscheidung gibt es jedoch noch nicht.

Getty Images Jacob Elordi bei den Gotham Awards 2025 in New York

Pierce Brosnan als James Bond in "Stirb an einem anderen Tag"

Getty Images Callum Turner, Schauspieler