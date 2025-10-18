Über 90 Kilo abgespeckt: So hat es Quinton Aaron geschafft

Quinton Aaron (41), bekannt aus dem Film The Blind Side, hat beeindruckende 200 Pfund, also rund 90 Kilogramm, abgenommen. Der Schauspieler, der früher stolze 261 Kilogramm auf die Waage brachte, wiegt nun 168 Kilogramm bei einer Körpergröße von 2 Metern und präsentiert auf Instagram stolz seine Verwandlung. Mit einem Vorher-Nachher-Foto und Hosen, die ihm inzwischen viel zu groß sind, demonstriert Quinton die Erfolge seines harten Einsatzes. In einem bewegenden Post dankt er Gott und seiner Frau Margarita, mit der er seit Dezember 2024 verheiratet ist und die ihn auf diesem Weg stets unterstützt hat, und schreibt: "Gott begann, auf mich zu lächeln."

Seinen Erfolg führt Quinton auf harte Arbeit zurück: Neben einer umgestellten Ernährung und regelmäßigem Sport spielt auch Bewegung im Alltag eine Rolle, scherzt er im Gespräch mit TMZ. Obwohl er kurzzeitig das Medikament Ozempic ausprobierte, musste er diese Methode wegen einer allergischen Reaktion aufgeben. Im Podcast "Recovery Vow" erzählte er auch offen von seiner früheren Beziehung zum Essen, das für ihn lange wie eine Droge wirkte: "Ich aß, obwohl ich keinen Hunger hatte, saß im Auto, weinte und wusste nicht warum." Auch nach dem Tod seiner Mutter 2008 griff er verstärkt zu ungesunden Gewohnheiten, hat aber inzwischen Wege gefunden, damit umzugehen.

Quinton lobte seine Frau in den höchsten Tönen: Sie sei sein "Engel von Gott", der ihn mental, emotional und körperlich gestützt habe. Margarita sieht ihre Rolle bescheiden, gibt jedoch zu, einen wichtigen Anteil an seiner Reise zu haben. Quinton, der durch seine Verkörperung von Michael Oher (39) an der Seite von Sandra Bullock (61) bekannt wurde, hat noch ein Ziel: Weitere 25 Kilogramm sollen purzeln, bis er sein Wunschgewicht von 145 Kilogramm erreicht. Doch nach eigener Aussage ist er zuversichtlich: "Ich schaffe das!", schrieb er selbstbewusst.

Bereits vor einigen Jahren hatte Quinton begonnen, aktiv gegen sein Übergewicht anzukämpfen. Im Gespräch mit TMZ verriet der Schauspieler damals offen: "Ich habe das neue Jahr genutzt, um mir ein neues Ich zu schaffen." Besonders seine Essgewohnheiten wollte er umstellen – unter anderem gestand er, dass er früher manchmal schon morgens mehrere Packungen Schokolade gegessen hatte. Damals hatte Quinton schon große Erfolge erzielt und mehr als 45 Kilogramm abgenommen.

Collage: Getty Images, Instagram / officialquintonaaron/ Collage: Quinton Aaron vor und nach seinem Gewichtsverlust von 90 Kilogramm

Instagram / officialquintonaaron/ Quinton Aaron im im Oktober 2025

Getty Images Quinton Aaron, Schauspieler

Getty Images Sandra Bullock und Quinton, 2013