Megan Fox genießt Shopping-Trip mit ihrer Kleinen

Megan Fox (39) wurde am Wochenende bei einem seltenen Ausflug in Los Angeles mit ihrer zehn Monate alten Tochter Saga Blade gesichtet. Die Schauspielerin, die mit Machine Gun Kelly (35) das kleine Mädchen zur Welt brachte, zog im Supermarkt in Calabasas die Blicke auf sich. Während Megan ihre Tochter liebevoll im Einkaufswagen umherfuhr, bezauberte Saga in einem lilafarbenen Strampler und passender Schleife. Megan selbst setzte auf einen gemütlichen Look mit rotem Mantel, einer Pyjamahose mit Herzmuster und Plateau-Schaffellstiefeln. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen.

Die Beziehung zwischen Megan und ihrem Ex-Verlobten Machine Gun Kelly scheint derweil endgültig abgeschlossen zu sein. Wie eine Quelle dem Magazin People verriet, ist die Romantik aus ihrer Verbindung verschwunden. "Ihre Beziehung dreht sich nur noch um das Co-Parenting", hieß es. Das Paar hatte sich 2024 getrennt, nachdem Megan "verstörendes Material" auf seinem Handy gefunden hatte. Von der turbulenten Vergangenheit lässt sich die Schauspielerin offenbar nicht beirren: Sie konzentriert sich in dieser neuen Lebensphase komplett auf ihre Kinder – neben Saga zählt sie auch Söhne Noah, Bodhi und Journey aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green (52) zu ihrer Familie.

Megan und Machine Gun Kelly blicken auf eine bewegte Zeit zurück, die 2020 begann und 2022 in einer Verlobung gipfelte, bevor das ungleiche Paar wieder auseinanderfiel. Machine Gun Kelly schwärmte erst im vergangenen September in der Jennifer Hudson Show von Megan als Mutter: "Sie ist eine phänomenale Mutter." Besonders angetan waren die Eltern von der Namensfindung für Saga, die Kelly als einen gelungenen Prozess beschrieb. Mit völliger Hingabe widmen sich beide nun der Aufgabe, Saga ein liebevolles Umfeld aufzubauen. Kelly selbst hat auch aus einer früheren Beziehung eine Tochter namens Casie, die mittlerweile 16 Jahre alt ist.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin