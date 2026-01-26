Buch-Deal könnte Brooklyn Beckham Millionen einbringen

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) sorgen mit ihrem nächsten Karriereschritt für Wirbel: Das Promi-Paar soll von dem Verlag Penguin Random House ein Angebot in Millionenhöhe für ein Enthüllungsbuch erhalten haben. In dem angeblich geplanten Werk sollen die Spannungen rund um ihre Hochzeit 2022 in Florida und der eskalierte Streit mit seinen Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) Thema sein. Der Deal, über den britische Medien wie The Sun am Wochenende berichteten, steht demnach noch nicht endgültig fest, doch die Verhandlungen sollen bereits laufen.

Laut einem Insider, der mit The Sun sprach, reißen sich mehrere Verlage darum, die Geschichte der beiden zu veröffentlichen. Besonders heiß gehandelt wird Penguin Random House, der Buchriese hinter Prinz Harrys (41) Memoiren "Spare", der nun offenbar auch in dem Familienkrimi der Beckhams enormes Potenzial sieht. Der Informant erklärte gegenüber dem Blatt: "Alle reißen sich darum, das zu bekommen. Diese Firmen haben keine Loyalität zu Victoria und David Beckham und zahlen gern dafür, dass Brooklyn sich alles von der Seele schreibt." Brooklyn soll demnach bereit sein, seine Sicht auf den Bruch mit seinen Eltern detailliert zu schildern und nichts auszusparen. "Er hat offensichtlich viel auf dem Herzen und jetzt ist der Moment, die Wahrheit aufs Papier zu bringen", betonte der Insider.

Bereits vor einigen Tagen hatte Brooklyn für Aufsehen gesorgt. In einem emotionalen Instagram-Post erhob der Model-Sohn schwere Vorwürfe gegen David und Victoria. "Ich habe jahrelang geschwiegen, doch jetzt erzähle ich meine Wahrheit", schrieb er damals. Besonders deutlich machte er, dass ihn seine Eltern offenbar nicht nur kontrolliert hätten, sondern auch seine Ehe mit Nicola darunter gelitten habe. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde spekuliert, dass dies nur der Auftakt einer noch größeren Enthüllung sein könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham beim "Plan a Summer Party"-Event in Los Angeles, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024