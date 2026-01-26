Mütter von Travis Kelce und Taylor Swift rocken Filmfestival

Winterzauber in Utah mit geballter Schwiegereltern-Power: Auf dem verschneiten Gelände des Sundance Film Festivals in Park City wurden am Sonntag, dem 25. Januar, Donna Kelce (73) und Andrea Swift gemeinsam beim Spaziergang gesichtet. Die Mutter von Football-Star Travis Kelce (36) und die Mama von Megastar Taylor Swift (36) wirkten entspannt, lachten, posierten Arm in Arm für Fotos und genossen sichtbar ihren gemeinsamen Tag beim Indie-Film-Mekka. Die berühmten Sprösslinge der beiden sind seit Sommer 2025 verlobt und werden die Familien bald vereinen – eine Tatsache, über die sich Donna und Andrea augenscheinlich freuen.

Taylor und Travis hatten sich im Sommer 2025 nach zwei Jahren Beziehung verlobt. Seitdem spekulieren Fans eifrig, wann und wo die Hochzeit des Traumpaares stattfinden könnte. Die Planung soll derzeit langsam, aber stetig fortschreiten. "Was die Hochzeitsplanung angeht, fühlt sich nichts überstürzt oder einseitig an", weiß ein Insider laut People und erklärt weiter: "Beide sind gleichermaßen involviert und begeistert, und es ist nicht so, dass einer von beiden alles alleine schultern muss. Sie gehen die Sache als Partnerschaft an, besprechen alles gemeinsam und genießen den Prozess auf eine Weise, die sich für sie ganz natürlich anfühlt." Während Details zur bevorstehenden Hochzeit bislang unter Verschluss bleiben, vertiefen die beiden Schwiegermütter in spe in der Zwischenzeit ihre Verbindung.

Insbesondere Andrea, Taylors Mutter, spielt eine entscheidende Rolle in der Liebesgeschichte ihrer Tochter mit dem bekannten NFL-Spieler. In der neuen Doku-Reihe "End of an Era" erzählte sie, wie sie beim Surfen im Netz über Schlagzeilen stolperte, die nahelegten, Travis sei an Taylor interessiert. Daraufhin ermutigte sie ihre Tochter, dem Profisportler eine Chance zu geben. Auch Donna scheint bei der Liaison von Taylor und Travis ihre Finger im Spiel zu haben: Wie Travis' Bruder Jason Kelce (38) kürzlich ausplauderte, soll die 73-Jährige dem frisch verlobten Paar in Sachen Nachwuchs Druck machen.

Anzeige Anzeige

Backgrid Donna Kelce und Andrea Swift im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift mit ihrer Mutter Andrea im April 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023