BRIT Awards planen großes Bühnen-Comeback für Harry Styles

Harry Styles (31) steht möglicherweise vor einem beeindruckenden Bühnen-Comeback bei den diesjährigen BRIT Awards, die am 28. Februar in der Co-Op Arena in Manchester stattfinden. Wie ein Insider gegenüber The Sun On Sunday berichtete, laufen aktuell Gespräche zwischen den Veranstaltern und dem Sänger, der sein neues Album "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" für den 6. März angekündigt hat. Mit seinem frisch veröffentlichten Song "Aperture" hat Harry seine Fans bereits in Begeisterung versetzt. "Die Verantwortlichen wollen Harry unbedingt für die Veranstaltung gewinnen. Sie haben ihn bereits gefragt, und es wäre der bisher größte Auftritt seines Comebacks", so der Insider.

Zuletzt hatte sich der Musiker vom Rampenlicht zurückgezogen und seine Zeit nach der "Love On Tour" 2023 zunächst pausiert. Doch nun hat Harry eine globale Konzerttour namens "Together, Together" angekündigt, die ihn von Mai bis Dezember 2026 unter anderem nach Amsterdam, London, São Paulo, Mexiko-Stadt, New York, Melbourne und Sydney führen wird. In London kehrt er für gleich sechs Shows in die Wembley Arena zurück. Auf der Tour werden ihn prominente Gäste wie Robyn (46), Shania Twain (60), Jorja Smith (28), Jamie xx, Fousheé, Skye Newman und Fcukers begleiten.

In den vergangenen Wochen hatte der frühere One Direction-Star seine Rückkehr akribisch vorbereitet und seine Community mit versteckten Hinweisen überrascht. Fans bekamen über eine mysteriöse Website namens "webelongtogether.co" Zugang zu einem WhatsApp-Kanal mit dem Namen HSHQ, wo plötzlich eine Sprachnachricht von Harry auftauchte, in der er "we belong together" sang. Auf YouTube tauchte zudem ein neunminütiges Video auf, das Szenen seines letzten "Love On Tour"-Konzerts in Italien zeigte – mit berührenden Fan-Momenten und einer bislang unveröffentlichten Klavierpassage des Sängers. In den sozialen Netzwerken feiern viele Anhänger nun nicht nur die neue Musik, sondern auch das Gefühl, nach der langen Tourpause wieder gemeinsam mit ihrem Idol in eine neue Ära zu starten.

Getty Images Harry Styles, Musiker

IMAGO / ZUMA Press Wire Shania Twain, Juli 2025

Getty Images Harry Styles, Februar 2023