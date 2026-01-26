Unnötig? Samiras Kissenaktion gegen Eva sorgt für Diskussion

Im Dschungelcamp sorgt ein erneuter Schlagabtausch zwischen Reality-TV-Stars Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) für hitzige Diskussionen. Samira brachte erneut ein Kissen ins Spiel, auf das eine frühere Nachricht von Eva aufgedruckt ist, und konfrontierte sie damit vor laufenden Kameras. Die Aktion sorgt im Netz für geteilte Meinungen. Während eine Gruppe von Fans Samiras Hartnäckigkeit feiert, äußern sich andere genervt über die wiederholte Thematisierung des Konflikts. Immer wieder wird in den sozialen Medien betont, dass solche Streitigkeiten besser privat geklärt werden sollten, gerade auch im Hinblick auf die Kinder der Beteiligten.

Parallel zur erneuten Kissenaktion läuft im Netz ein hitziger Schlagabtausch. Unter Clips und Fotos zum Dschungelcamp sammeln sich Kommentare, die kaum gegensätzlicher sein könnten. Einige feiern Samira und sprechen von einer mutigen Frau, die ihre Gefühle offen austrägt und sich nicht wegduckt. Andere User sind genervt und schreiben, dass sie das Thema rund um Eva und den Seitensprung nicht mehr hören können. Auf Instagram heißt es mehrfach, Samira habe seit Monaten kaum ein anderes Gesprächsthema. Mehrere Stimmen fordern, erwachsene Menschen sollten solche Geschichten "privat hinter dem Internet" klären, zumal beide Reality-Stars Kinder haben, die sich das später einmal ansehen könnten. Auch die Botschaft auf dem Kissen selbst wird kritisiert: Nutzer nennen die Requisite unnötig und kindisch und werfen Samira vor, nur auf Sendezeit zu spielen, während der Name ihres Ex-Partners Serkan (32) im Hintergrund bleibe.

"So langsam reicht’s aber auch. Eva kann doch im Moment machen, was sie will, alles falsch. Was hätte eine Samira denn sonst für ein Thema?", lautet ein User-Kommentar. "Sie spielt ihre Rolle jetzt voll aus, von ihrem unmöglichen Ex redet keiner, nicht fair. Und dieses Kissen ist megapeinlich. Eva hat ’nen Scheißfehler gemacht, ok... aber zerstört hat das diese Ehe nicht, auch wenn Samira das gern so hinstellt." Ob sich die Wogen zwischen den beiden noch glätten lassen oder der Streit weiter eskaliert, wird sich wohl erst nach den nächsten Tagen zeigen. Bis dahin bleibt das Thema für viele Zuschauer eines der polarisierendsten der aktuellen Staffel.

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin

RTL Samira Yavuz und Eva Benetatou im Dschungelcamp

RTL Eva im Dschungelcamp 2026