Katie Prices neuer Mann machte Ex vor Kurzem erst Antrag

Katie Price (47) hat überraschend ihren neuen Partner Lee Andrews in Dubai geheiratet. Der Reality-TV-Star, der bereits dreimal verheiratet war, lernte den Geschäftsmann vor wenigen Wochen über soziale Medien kennen. Nach nur 14 Tagen trafen sie sich persönlich und beschlossen sofort, Nägel mit Köpfen zu machen: Neben Verlobungsringen ließen sich die beiden auch passende Tattoos stechen, bevor sie ihre Verbindung in einer kleinen Zeremonie offiziell machten. Katie zeigte sich begeistert und schwärmte auf Instagram: "Ich bin so glücklich mit meiner Person. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, was wir haben."

Doch die Sache hat einen Beigeschmack, wie das Magazin The Sun berichtet. Angeblich habe Lee nur vier Monate zuvor einer anderen Frau, der Fitness-Enthusiastin Alana Percival, auf exakt dieselbe Weise einen Heiratsantrag gemacht. In einer Suite des luxuriösen Burj Al Arab Hotels hatte er ihre Antwort mit einem Schriftzug aus Rosenblättern auf den Boden geschrieben: "Will you marry me?" Die Verlobung wurde später jedoch von Alana gelöst. Katies Familie zeigte sich derweil besorgt über die Geschwindigkeit, mit der die Beziehung voranschritt. Sie sollen von der Hochzeit und sogar der Verlobung aus den sozialen Netzwerken erfahren haben.

Die turbulenten Romanzen von Katie sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Nach gescheiterten Ehen mit Musikstar Peter Andre (52) und zwei weiteren Partnern hatte sie betont, vor allem für ihre fünf Kinder so gut wie möglich sorgen zu wollen. Ihre neuesten Liebesentscheidungen scheinen dennoch ihre eigene Handschrift zu tragen: spontane, leidenschaftliche Schrittfolgen, die oft die Öffentlichkeit fesseln. Die Ex-Model-Ikone, die immer wieder mit Offenheit und Schlagfertigkeit beeindruckt, machte kürzlich noch Scherze darüber, wie Lee sie an "Pretty Woman"-Darsteller Richard Gere (76) erinnere – vielleicht ein Hinweis darauf, dass sie ihre eigenen romantischen Filme schreibt.

Imago Katie Price, britische Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar