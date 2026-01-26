Über Antonia ausgepackt: So reagiert Patrick Romers Freundin

Patrick Romer (30) hat in diesem Jahr nicht nur durch seine Teilnahme am Dschungelcamp von sich reden gemacht, sondern auch durch Offenbarungen über seine Ex-Partnerin Antonia Hemmer (25). Bereits in den ersten Tagen der Show thematisierte der Bauer sucht Frau-Star die Beziehung mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin und sprach von schwierigen Zeiten und Problemen, die ihrer Zweisamkeit im Weg standen. Jetzt hat sich auch seine aktuelle Partnerin Annelie Henze zu Wort gemeldet. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" wurde sie darauf angesprochen und äußerte Verständnis für Patricks Offenheit: "Ich finde es total legitim, weil er die letzten Jahre gar nichts dazu gesagt hat."

Annelie deutete außerdem an, dass Patrick mit seinen Aussagen keineswegs einen einseitigen Dialog führen würde. Ihrer Meinung nach habe sich auch Antonia in der Vergangenheit bereits mehrfach öffentlich zu dem Thema geäußert. Im Interview mit RTL-Dschungelreporter Sebastian Klimpke ging Annelie aber auch auf ihre eigene Beziehung zu Patrick ein und hob hervor, wie gut die beiden zusammenpassen würden. Vor allem der gemeinsame Humor und Patricks Verständnis seien für sie ein wichtiger Bestandteil ihrer Partnerschaft. "Er hat immer ein offenes Ohr für mich", erklärte sie, ohne näher auf die Vorwürfe gegenüber dessen Ex-Partnerin einzugehen.

Im Dschungelcamp hatte Patrick zudem ganz offen über seine Beziehung mit Antonia gesprochen. Bereits am zweiten Tag verriet der Bauer gegenüber Evanthia Benetatou (33): "Wir hatten 'ne tolle Zeit, aber es gab viele Dinge, die nicht gepasst haben." Seiner Meinung nach war das Liebes-Aus schon früh absehbar. Besonders belastend empfand er, dass Antonia bereits zu Beginn der Beziehung wollte, dass er seine Teilnahme an der Datingshow absagt. "Sag 'Bauer sucht Frau' ab und heirate mich", habe sie damals verlangt. Patrick betonte, so etwas wollte er aus Respekt gegenüber den anderen Kandidatinnen nicht tun.

Promiflash Patrick Romer und seine Freundin Annelie Henze auf einer Fashionshow in Berlin, 2024

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer