"Planet Pahde": Podcast der Pahde-Schwestern wird ungeschönt

Cheyenne (31) und Valentina Pahde (31) präsentieren sich von einer neuen, intimeren Seite: Mit ihrem gemeinsamen Podcast "Planet Pahde" starten die Zwillingsschwestern ein Projekt, das sie als ihren "eigenen Kosmos" beschreiben. Ohne Drehbuch und Fremdbestimmung wollen die Schauspielerinnen Klartext reden und Einblicke in ihren Alltag und ihre Gedankenwelt geben. Themen wie Glamour, Alltag, Karriere und Körper werden genauso behandelt wie persönliche Erfahrungen und Boulevard-Geschichten. "Niemand schreibt uns mehr vor, wer wir sein sollen – Planet Pahde ist unser eigener Kosmos", erklären die beiden. Der Podcast erscheint wöchentlich als Audio- und Videoformat auf allen gängigen Plattformen.

Eine Besonderheit von "Planet Pahde" sind die drei wiederkehrenden Rubriken, die Zuhörer in den Alltag der Zwillinge mitnehmen. Im "Outfit of the Day" sprechen sie über ihre Looks und geben Styling-Details preis, die auf Instagram veröffentlicht werden. Die "Sprachnachricht der Woche" gibt humorvolle und oft chaotische Einblicke in ihre privaten Sprachnachrichten aus dem Familien- und Freundeskreis. Besonders emotional gestaltet sich der "Sister Talk", in dem die Schwestern offen über ihr Leben als Zwillinge, familiäre Erfahrungen und persönliche Herausforderungen sprechen: "Wir haben in den letzten Jahren Dinge erlebt, über die wir vorher nie gesprochen haben."

Die Zwillinge, die vielen aus Serien wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten und Alles was zählt bekannt sind, sehen "Planet Pahde" als individuelle Plattform jenseits vorgegebener Rollenbilder. Sie sprechen auch offen über Themen wie das Älterwerden, Selbstwahrnehmung und ihre Prioritäten im Leben: "Wir sind in unseren 30ern – und fühlen uns besser als je zuvor." Zudem teilen sie Gedanken über München als Lebensmittelpunkt ihrer Familie und Valentinas Umzug nach Berlin: "Ich bin immer so im Zwiespalt. Wenn ich in München bin, freue ich mich krass wieder auf Berlin, aber wenn ich in Berlin bin, freue ich mich wieder voll auf München und deshalb weiß ich noch nicht, wo die Reise so hingeht."

"Planet Pahde" / Basti Sevastos Cheyenne und Valentina Pahde, "Planet Pahde"-Podcast-Duo

