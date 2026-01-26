Not-OP: "Love is Blind"-Konstantin läuft Hirnwasser in Nase

Beunruhigende Worte von Konstantin Streifling: Der Reality-TV-Star hat sich gemeinsam mit seiner Frau Jessica auf Instagram bei seinen Fans gemeldet – und teilt dabei ernste Neuigkeiten. Konstantin musste ins Krankenhaus und steht offenbar erneut vor einer Operation. In seiner Story spricht der Love Is Blind-Teilnehmer offen über seinen Zustand. "Okay, Leute. Wir sind da hier ganz transparent. Gibt leider keine guten Nachrichten", beginnt er. Dann schildert er, was er lange für harmlos gehalten hatte: "Seit zehn Tagen läuft mir Hirnwasser aus der Nase. Ich dachte, ich habe nur eine Erkältung. Aber es sieht nicht gut aus." Dass er nun medizinisch versorgt wird, habe er vor allem seiner Frau Jessica zu verdanken. "Ich bin dank meiner tollen Frau heute ins Krankenhaus gegangen", erklärt Konstantin. Die Ärzte hätten entschieden, dass er bleiben müsse. "Ich werde wahrscheinlich direkt morgen operiert. Das muss geflickt werden. Also da ist irgendwo ein Loch im Kopf."

Kurz darauf meldet sich Konstantin erneut – dieses Mal direkt aus dem Krankenbett. "Ich liege jetzt hier und versuche einfach, schnell zu schlafen, damit wir es morgen irgendwie hinter uns bringen", sagt er hörbar erschöpft. Dabei ringt er mit der Situation: "Ich checke es nicht. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Mann, ey." Besonders schwer falle ihm der Zeitpunkt. "Die ganzen nächsten Wochen wären wahrscheinlich die krassesten Wochen in meinem ganzen Leben gewesen. Für mich. Für Jessie stand so viel an", erklärt er. Stattdessen liege er nun wieder in der Klinik. "Und jetzt bin ich hier wieder im Krankenhaus. Werde wieder schön ausfallen. Trotzdem versucht er, einen optimistischen Gedanken festzuhalten: "Egal, positiv. Wir ziehen das alles durch."

Mit emotionalen Worten richtet sich Konstantin an seine Frau. "Meine Frau ist die krasseste Maschine der Welt", sagt er stolz. Die beiden hätten sich bereits abgesprochen: "Die wird jetzt auch noch Eventmanagerin. Nächste Woche. Die übernimmt alles. Die wird marschieren. Die wird das Ding für uns reißen." Zum Schluss macht er deutlich, wie wichtig Jessica für ihn ist. "Und ohne sie wäre ich auch gar nicht hier. Ich wäre niemals ins Krankenhaus gegangen", gesteht er. Erst kürzlich hatte Konstantin öffentlich gemacht, dass sein Hirntumor nach den Dreharbeiten zu "Love Is Blind" zurückgekehrt war und er sich im Dezember einer Hirn-OP unterziehen musste.

Anzeige Anzeige

Netflix Konstantin Streifling von "Love Is Blind"-Germany Staffel 2

Anzeige Anzeige

Instagram / streifling Konstantin Streifling, "Love is Blind: Germany"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicastreifling Konstantin und Jessi, Ehepaar