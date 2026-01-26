Diese neue Profitänzerin ist jetzt bei "Let's Dance" dabei

Große Bühne für eine Neue bei Let's Dance: In der 19. Staffel, die 2026 über die Bildschirme fegt, rückt Victoria Sauerwald in den Kreis der Profi-Tänzer. Die 24-Jährige, vielen als Vika bekannt, gibt in der kommenden Ausgabe ihr Debüt an der Seite eines der 14 Promis, die um den "Dancing Star"-Titel tanzen. Gedreht wird wie gewohnt bei RTL, die Shows laufen am Freitagabend zur Primetime. Mit dabei sind auch bekannte Profis – und zwei Rückkehrer, die nach Verletzungspausen wieder lossprinten: Massimo Sinató (45) und Malika Dzumaev (34). Massimo verpasste 2025 wegen einer Kniegelenksdistorsion und eines Innenmeniskusrisses sogar das Finale, Malika kämpfte sich nach Bandscheiben-OP zurück und tanzte im Herbst bereits auf der Live-Tour.

Für Vika ist der Sprung auf das "Let's Dance"-Parkett der logische nächste Schritt einer Karriere, die früh begann: Mit fünf Jahren stand sie erstmals im Saal, später tanzte sie sich in den Nationalkader 1 des Deutschen Tanzsportverbandes. Auf internationalen Latein-Turnieren sammelte sie mit Michael Ziga und danach mit Phillip Edward Kozlowski Punkte, Pokale und Routine. Seit August 2025 tanzt sie mit Mika Tatarkin – der ebenfalls wieder als Profi am Start ist – und holte 2025 bei der Deutschen Meisterschaft der Professionals im Lateintanz den zweiten Platz. Während Vika debütiert, sind neben Massimo, Mika und Malika auch Anastasia Maruster, Patricija Ionel (30), Kathrin Menzinger (37), Mariia Maksina (28), Marta Arndt (36), Ekaterina Leonova (38), Valentin Lusin (38), Zsolt Sándor Cseke (38), Evgeny Vinokurov (35) und Vadim Garbuzov (38) mit von der Partie.

Wer sich wohl dieses Jahr den Titel holt? In der letzten Staffel konnten San Diego Pooth (22) und Ekaterina Leonova das Publikum und die Jury gleichermaßen begeistern. Für ihren Cha-Cha-Cha zu "Bang Bang" gab es direkt zum Auftakt die volle Punktzahl. Auch im weiteren Verlauf des Finalabends überzeugte das Duo immer wieder – am Ende jubelten jedoch nicht unbedingt die nach Jury-Punkten Erstplatzierten: Diego und die erfahrene Profitänzerin landeten trotz eines Rückstands nach Jury-Wertung durch das Zuschauervoting auf Platz eins und sicherten sich so den begehrten Pokal.

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

Instagram / vikulja_7 Victoria Sauerwald, "Let's Dance"-Star und Profitänzerin

RTL / Stefan Gregorowius Diego Pooth und Ekat Leonova bei "Let's Dnace", 2025

