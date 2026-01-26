TV-Moderatorin nennt Brooklyn Beckham ein "verwöhntes Balg"

Live im TV teilt Nana Akua aus: Die GB-News-Moderatorin hat Brooklyn Peltz-Beckham (26) in einer scharfen On-Air-Rede als "verwöhntes Balg" und "undankbare kleine Kröte" verspottet. Anlass war Brooklyns langer Instagram-Post, in dem der 26-Jährige den Familienzwist mit seinen Eltern David (50) und Victoria (51) öffentlich machte. In der Sendung imitierte Akua tränennahes Jammern, höhnte über "First-World-Probleme" und forderte den Promi-Sohn auf, seinen Eltern dankbar zu sein. Die Attacke kam wenige Tage, nachdem Brooklyn behauptet hatte, seine Eltern hätten seine Ehe mit Nicola Peltz (31) torpediert.

In ihrem Rant legte Akua nach und zog den Vergleich zu einem anderen berühmten Bruch: "Bitte, bitte, Brooklyn, sag mir nicht, dass du dir Rat bei Prinz Harry geholt hast", wie Mirror berichtet. Sie argumentierte, Brooklyn verdanke Sichtbarkeit und Chancen dem "Brand Beckham" seiner Eltern und solle aufhören, deren Lebenswerk schlechtzureden. Der Auslöser: ein Statement, in dem Brooklyn schrieb, er habe "jahrelang geschwiegen", seine Eltern würden jedoch weiterhin zur Presse gehen, weshalb er nun "die Wahrheit" sagen müsse. Besonders brisant: Der Vorwurf, Victoria habe bei seiner Hochzeit mit Nicola "unangemessen" getanzt. Während Fans sich in Lager spalten, kursiert parallel ein weiterer Paukenschlag: Laut britischen Berichten sollen Gespräche mit Penguin Random House laufen, jenem Verlag hinter "Spare", der an einem Buchdeal interessiert sein soll.

Im Schatten dieser öffentlichen Familienaffäre wird auch über die Dynamiken hinter den Kulissen gesprochen. David und Victoria gelten seit Jahren als eingespieltes Team, das Privates selten ausbreitet und nach außen Geschlossenheit zeigt. Brooklyn wiederum sucht seit Längerem seinen eigenen Weg, probiert sich zwischen Küche, Kamera und Social Media aus und präsentiert den Alltag mit Ehefrau Nicola oft offenherzig online. Dass Außenstehende sich nun einmischen, ist kein Novum: Prominente Stimmen bezogen in Podcasts und Shows bereits klar Stellung – meist mit deutlichen Worten und klarer Sympathie für die Eltern. Zwischen Glamour-Auftritten, Familienmomenten und öffentlichen Statements prallen Erwartungen, Loyalitäten und Selbstbehauptung präsenter denn je aufeinander.

Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week

Imago Brooklyn Beckham, 2025