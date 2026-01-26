Kardashian-Fluch: Trifft er auch Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet (30) hat erneut die begehrte Chance, bei den Oscars in der Kategorie "Bester Schauspieler" anzutreten. Dabei wird er sich im März mit keinem Geringeren als Leonardo DiCaprio (51) messen. Die Nominierung verdankt der Schauspieler seiner Leistung im Film "Marty Supreme", der ihm bereits Auszeichnungen wie den Golden Globe und den Critics’ Choice Award eingebracht hat. Doch trotz dieser Erfolge steht auch ein anderes Thema im Mittelpunkt: der sogenannte "Kardashian-Fluch". Seine Beziehung zur Reality-Ikone Kylie Jenner (28), mit der er seit 2023 liiert ist, sorgt immer wieder für Gesprächsstoff, wie Daily Mail berichtet. Letztes Jahr machten Gerüchte die Runde, Kylies Anwesenheit bei der Oscar-Verleihung hätte zu Timothées Niederlage geführt, als er für seine Rolle in der Dylan-Biografie "A Complete Unknown" nominiert war.

Die Theorie des "Kardashian-Fluchs" behauptet, dass Männer, die eine Kardashian oder Jenner daten, oft eine Pechsträhne erfahren. Kylie selbst sprach darüber in einer Folge der Reality-Show ihrer Familie und erklärte: "Es ist, als würde das Leben jedes männlichen Partners einfach bergab gehen." Doch Timothée scheint dieses Schicksal nicht zu teilen – ganz im Gegenteil. Seit Beginn der Awards-Saison war das Paar unzertrennlich und sorgte mit öffentlichen Liebesbekundungen für Schlagzeilen. Kylie teilte sogar einen besonderen Moment auf Instagram, nachdem Timothée einen Golden Globe gewonnen hatte und das Paar offiziell machte. Eine Möglichkeit, die Gerüchte endgültig zu entkräften, könnte ein Oscar-Gewinn für Timothée sein.

Privat scheint die Beziehung von Timothée und Kylie harmonisch zu verlaufen. Für den Schauspieler wäre es nicht der erste Kontakt zu den Oscars, denn 2018 wurde er bereits für seine Rolle in "Call Me By Your Name" nominiert. Obwohl er damals Gary Oldman unterlag, könnte ihm nun das Glück winken. Kylie hat jedoch in der Vergangenheit betont, dass die Herausforderungen ihrer Partner weniger an einem "Fluch" liegen, sondern vielmehr an der öffentlichen Aufmerksamkeit und dem Druck, der mit ihrer Berühmtheit einhergeht. Timothée, der bisher für seine Bodenständigkeit und seinen Humor geschätzt wird, hat sich davon offenbar nicht beirren lassen. Fans des Paares dürfen also gespannt sein, wie der wohl aufregendste Abend des Jahres für die beiden ausgehen wird.

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025

Getty Images Timothée Chalamet, Mai 2025

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025