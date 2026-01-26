So heißen Elle Fanning und ihre Schwester Dakota wirklich

Elle Fanning (27) und Dakota Fanning (31), bekannt aus zahlreichen Hollywood-Produktionen, tragen eigentlich ganz andere Namen. Die Schauspielerinnen wuchsen mit ihren Zweitnamen auf: Dakota heißt mit vollem Namen Hannah Dakota Fanning und Elles Name ist Mary Elle Fanning. Ihre Mutter pflegt ebenfalls die Tradition, den Zweitnamen zu verwenden. "Vielleicht ist das typisch für den Süden, ich weiß es nicht", erklärte Elle 2016 im Gespräch mit Glamour.

Das führte bei Elle in der Schulzeit allerdings zu kuriosen Momenten: Im Klassenraum wurde immer wieder vergeblich nach "Mary" gesucht. "Es war peinlich beim Aufrufen der Namen", erinnerte sie sich. "Sie riefen: 'Mary? Mary?' Die Kinder sagten: 'Hier ist keine Mary.' Ich hob dann zögerlich die Hand: 'Äh, das bin ich'." Trotz dieser kleinen Verwechslungen haben sich die Schwestern unter ihren Künstlernamen einen festen Platz im Entertainment-Business erarbeitet.

Nun stehen die Schwestern erstmals gemeinsam für einen Kinofilm vor der Kamera: In der Literaturverfilmung "The Nightingale", die am 12. Februar 2027 in die Kinos kommen soll, spielen sie auch auf der Leinwand ein Schwesternpaar, das sich während der deutschen Besatzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg behaupten muss. Am Rande der Golden Globes verriet Elle gegenüber E! News, dass die beiden sich für den Dreh klare Geschwister-Regeln gesetzt haben: "Dakota hat mir versprochen, dass sie mich nicht herumkommandiert. Ich habe gesagt: 'Du musst mich wie eine Schauspielkollegin behandeln'." Dakota hatte im Gegenzug nur eine Bitte an ihre kleine Schwester: Sie solle sie am Set "nicht zu sehr nerven".

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, Dezember 2024

Getty Images Elle Fanning in Cannes im Mai 2025

Getty Images Dakota Fanning, Schauspielerin