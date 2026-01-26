Neue Netflix-Serie hält sich seit 17 Tagen auf Platz eins

Netflix hat eine neue Nummer eins – und die kam schneller als gedacht: Nur sieben Tage nach dem großen Finale von Stranger Things hat die Thriller-Miniserie "His & Hers" die Kultserie von der Chartspitze gestoßen. Seit dem 8. Januar führt der Neuzugang die Netflix-Listen an und hält sich mit Stand heute bereits 17 Tage ununterbrochen auf Platz eins. Im Zentrum stehen Jon Bernthal (49) als Ermittler und Tessa Thompson (42) als Reporterin, deren Wege sich bei einer brutalen Mordserie kreuzen. Zusammen – und doch mit ganz eigenen Dämonen – jagen sie nicht nur einen Killer, sondern auch die Schatten ihrer Vergangenheit.

Die Zahlen sind eindeutig und kommen von großen Branchenblättern: Laut Deadline sammelte "His & Hers" in nur zehn Tagen 49,4 Millionen Views ein. Im ähnlichen Zeitraum brachte es "Stranger Things" Staffel 5 auf 40,8 Millionen Abrufe – eine Summe, die zwischen dem 29. Dezember und dem 11. Januar von dem Hollywood Reporter und Variety ausgewiesen wurde. Damit wurde das lang erwartete Finale der Fantasy-Saga schneller entthront, als viele vermutet hatten. Während "Stranger Things" aktuell nur noch auf Rang 6 liegt, feiert der Thriller eine steile Kurve: düsterer Ton, kompromissloses Tempo, dazu ein Soundtrack, der unter die Haut geht – und eine Erzählstruktur, die mit Twists nicht geizt.

Abseits der nackten Zahlen zieht vor allem das Duo an der Spitze: Tessa, die das Publikum aus "Thor: Tag der Entscheidung" kennt, bringt als Reporterin messerscharfe Ruhe in das Chaos, während Jon, vielen als "The Punisher" in Erinnerung, die kantige Energie eines Getriebenen liefert. In Fankommentaren auf Social Media liest man immer wieder, wie stark die Chemie zwischen den Hauptfiguren die Geschichte trägt, selbst wenn der Fall gerade eine Pause macht. Genau diese Mischung aus persönlichem Drama und eiskaltem Thriller scheint der Grund zu sein, warum "His & Hers" zum frühen Tonangeber im Netflix-Jahr 2026 geworden ist.

Netflix Jon Bernthal in "His & Hers"

Netflix Natalia Dyer als Nancy Wheeler und Nell Fisher als Holly Wheeler in "Stranger Things" Staffel 5

Netflix Jon Bernthal und Tessa Thompson in "His & Hers"

