So viel hat Ross Antony bei "Let's Dance" schon abgenommen

Ross Antony (51) tanzt sich bei Let's Dance gerade in Topform – und das Publikum feiert ihn dafür bei jeder Show. In der zweiten Ausgabe der Show schwärmte Juror Joachim Llambi (61) sogar: "Du musst gar nichts machen und die Leute schreien schon." Der Sänger genießt die Zeit im Studio sichtlich und verriet im Gespräch mit RTL, dass ihn nicht nur die gute Stimmung, sondern auch ein handfester Nebeneffekt des Trainings begeistert. Die intensive Vorbereitung mit seiner Tanzpartnerin hat bei ihm bereits für sichtbare Veränderungen auf der Waage gesorgt: "Ich habe schon drei Kilo abgenommen! Also, 'Let's Dance' lohnt sich wirklich und ich liebe es so sehr."

Vier Tage pro Woche trainiert Ross mit Mariia Maksina (28), um freitags in der Show eine gute Figur zu machen. "Sie hält meine Motivation immer ganz oben – ich liebe es, mit ihr zu tanzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Charleston oder Cha Cha Cha tanzen kann, aber mit ihrer Hilfe kann ich das halbwegs gut über die Bühne bringen", erzählte er grinsend. Der Sänger betonte, dass es für ihn vor allem auf die richtige Haltung ankomme. Bei "Let's Dance" müsse er viel mehr auf Füße, Beine und Hände achten als früher bei Bro'Sis, wo die Choreografien deutlich freier gewesen seien.

Während Ross in der ersten Show mit 25 Punkten ganz oben stand, erhielt er in der zweiten Sendung nur noch 13 Zähler. Doch der Entertainer macht sich keinen Druck wegen der Platzierung. "Mir ist es lieber, wenn ich nicht immer ganz oben stehe – lieber in der Mitte. Mir ist einfach wichtig, dass die Leute Spaß haben, wenn sie uns sehen", erklärte er. Ross gab auch zu, dass er trotz seiner Erfahrung als Performer tierisch aufgeregt sei, weil das Training mental eine ganz andere Herausforderung darstelle als das, was er bisher kannte.

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RTL / Jörn Strojny Ross Antony bei "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Ross Antony und Mariia Maksina, "Let's Dance"-Tanzduo 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Ross Antony bei "Let's Dance" 2026