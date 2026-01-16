"His & Hers" stürzt "Stranger Things" vom Netflix-Thron

Stranger Things wurde entthront. Seit dem Release des Staffelfinales hält sich die Mystery-Serie stabil auf Platz eins der Netflix-Charts. Das hat sich jetzt aber geändert. In den wöchentlichen Charts rutscht "Stranger Things" mittlerweile nach unten ab, denn es gibt wieder Nachschub. An der Spitze platziert sich jetzt die Mini-Serie "His & Hers" mit Tessa Thompson (42) und Jon Bernthal (49). Laut Filmstarts erreichte die Roman-Verfilmung seit der Veröffentlichung am 8. Januar schon starke 19,9 Millionen Views. Bei "His & Hers" handelt es sich um einen Thriller, in dem ein Ehepaar sich gegenseitig für eine Beteiligung an einem Mord verdächtigt. Aktuell ist die Show in 81 Ländern auf Platz eins.

Den Abstieg in den wöchentlichen Charts wird "Stranger Things" aber sicherlich verschmerzen können. Denn parallel zu den wöchentlichen Charts führt Netflix auch eine generelle Chartliste. Darauf klettert das Abenteuer der Duffer-Brüder fleißig aufwärts. Mittlerweile hat "Stranger Things" es schon in die Top Ten geschafft und ist auf dem besten Weg, Dauerbrenner wie Wednesday hinter sich zu lassen. Unterm Strich ist "Stranger Things" nach wie vor eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Aktuell steht die fünfte Staffel bei 115 Millionen Views und dominiert die Plattform bereits seit Jahren.

Doch ein Serien-Finale ist für viele Fans die wohl wichtigste Folge überhaupt. Umso größer ist sicher der Druck für die Produzenten, ihre Serie zu einem guten Abschluss zu bringen. Beispiele wie Game of Thrones oder How I Met Your Mother zeigen, dass viele Fans ein schlechtes Finale nicht verzeihen. Auch an der letzten "Stranger Things"-Staffel gab es Kritik. Die wohl größte Diskussion löste das Coming-out von Will (Noah Schnapp, 21) aus. Es wurde von mehreren Seiten als "überflüssig" kritisiert. Matt und Ross Duffer (41) sind da aber anderer Meinung. "Die Coming-out-Szene ist etwas, worauf wir seit neun Jahren hinarbeiten", erklärten die Produzenten gegenüber Variety. Es sei nicht nur für Wills persönliche Entwicklung entscheidend gewesen, sondern auch für den letzten Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower, 37). Denn so hat Will kein dunkles, belastendes Geheimnis, das der Bösewicht gegen ihn verwenden kann.

Netflix Jamie Campbell Bower als Vecna in "Stranger Things" Staffel 5

Getty Images "Westworld"-Star Tessa Thompson

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Dezember 2025