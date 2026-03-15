So schwierig war der langsame Walzer für Simon Gosejohann

Simon Gosejohann (50) stand vor einer echten Herausforderung bei Let's Dance. In der zweiten Show der RTL-Tanzshow musste der Comedian einen Walzer tanzen – und das bedeutete für ihn eine komplett neue Situation. Denn während er sonst hinter seinem Humor Schutz findet, war das bei diesem gefühlvollen Tanz nicht mehr möglich. "Ja, das ist schon so, dass der Humor-Panzer jetzt fällt. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon in Show zwei fällt. Es ist natürlich so ein bisschen eine emotionale Blöße, eingebunden in eine Choreografie", erklärte Simon RTL.

Seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) wusste genau, wie schwierig diese Aufgabe für Simon ist. "Also die Musik ist natürlich sehr dramatisch und ich glaube, für einen Comedian eine sehr dramatische und sehr verletzliche Nummer zu tanzen, ist wie nackt auf der Bühne zu stehen", erklärte die Profitänzerin. Normalerweise sei Simon mit seiner Comedy geschützt und fühle sich damit wie ein Fisch im Wasser. Doch bei diesem Walzer falle dieser Schutz plötzlich weg und er müsse seine verletzliche Seite zeigen, die normalerweise nie zu sehen sei. "Und das ist natürlich sehr schwierig und gleichzeitig noch einen schönen Tanz zu zeigen. Das ist eine Herausforderung", so Ekaterina weiter.

Der Walzer gilt als Tanz, der viel Nähe, Vertrauen und Ruhe erfordert. Kleine Details wie Blickführung, Atem und fließende Bewegungen entscheiden über die Wirkung – und lassen das Publikum eine persönlichere Seite der Prominenten entdecken. Für Simon bedeutete das, sich auf die Verbindung mit seiner Partnerin einzulassen und in die Story der Choreografie einzutauchen, statt sie mit einem Spruch zu kontern. Ekaterina ist für ihr hartes Coaching bekannt und achtet im Training auf Teamwork und Präsenz, damit beide miteinander atmen und im Takt bleiben.

Anzeige Anzeige

RTL / Jörn Strojny Simon Gosejohann, "Let's Dance"-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Simon Gosejohann bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2026