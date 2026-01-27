So half Bianca Censori Kanye in schwerer manischer Phase

Kanye West (48) spricht erstmals offen über seine mentalen Herausforderungen und enthüllt in einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair Details zu einer besonders schwierigen Zeit, die hinter ihm liegt. Während einer viermonatigen manischen Episode führte die Umstellung seines Medikationsplans zu einem rapiden Wechsel in eine tiefe depressive Phase. In dieser kritischen Situation erkannte seine Ehefrau Bianca Censori (31) den Ernst der Lage und setzte alles daran, ihm zu helfen. Die Designerin unterstützte ihn dabei, eine Schweizer Rehaklinik aufzusuchen, wo man gemeinsam an einer stabilisierenden Behandlungslösung arbeitete. "Man muss verstehen: Bipolarität ist eine Krankheit. Es ist eine der tödlichsten nicht-tödlichen Erkrankungen", erklärte er. Ye, der in seiner Vergangenheit immer wieder durch kontroverse Aussagen und Handlungen in die Schlagzeilen geriet, äußerte sich zudem nachhaltig betroffen darüber, welche Auswirkungen seine bipolare Störung in den letzten Jahren auf sein Leben hatte und dass er bemüht sei, Beziehungen zu Familie und Freunden wiederherzustellen, die durch sein impulsives Verhalten in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Zuvor hatte Kanye in einer ganzseitigen Anzeige im Wall Street Journal seine bipolare Diagnose in Zusammenhang mit einer alten Kopfverletzung gebracht und beschrieben, wie heimtückisch die Krankheit sein könne. "Das Beängstigendste an dieser Krankheit ist, wie sie einen davon überzeugt, dass man keine Hilfe braucht. Sie macht einen blind, aber man glaubt, man habe Einsicht. Man fühlt sich mächtig, sicher, unaufhaltsam", erklärte er und fügte hinzu: "Je länger ich das Problem ignorierte, desto schlimmer wurde alles. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich zutiefst bereue. Einige der Menschen, die ich am meisten liebe, habe ich am schlechtesten behandelt." Der Rapper zeigte sich fest entschlossen, die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und betonte, seine Entschuldigung sei kein PR-Manöver für sein anstehendes Album "Bully". Seine Reue sei echt. Besonders der jüdischen und der schwarzen Community schulde er eine "riesige Entschuldigung", weil seine Aussagen "zu weit gegangen" seien und nicht widerspiegelten, wer er eigentlich sei.

Privat scheint sich Ye zunehmend auf einen kleineren Kreis zu konzentrieren, in dem Bianca eine zentrale Rolle einnimmt. Die Designerin, die er im Dezember 2022 geheiratet hat, begleitet ihn seitdem nicht nur zu Fashion-Shows und in Studios, sondern offenbar auch in Klinikflure und Therapieräume. Freunde beschreiben den Rapper als jemanden, der sich immer wieder kleine Inseln aus Normalität zu schaffen versucht, die ihm in stürmischen Zeiten Halt geben. Biancas Präsenz sei genau dort am stärksten spürbar. Es scheint, als habe Ye in Bianca – trotz anderslautender Berichte – eine starke Partnerin an seiner Seite, die in einer seiner schwersten Phasen nicht weggesehen, sondern aktiv geholfen hat, Struktur und Stabilität in sein Leben zurückzuholen.

Anzeige Anzeige

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024