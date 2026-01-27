Verweigerte Prüfung: Dschungelcamp-Stars feuern gegen Ariel

Tag fünf im Dschungelcamp sorgt schon zu Beginn für ordentlich Drama und heftige Auseinandersetzungen. Nach einer verweigerten Dschungelprüfung und einem hitzigen Streit mit Eva Benetatou (33) kehrte Ariel völlig aufgelöst ins Camp zurück. Unter Tränen erklärte sie, sie habe die Prüfung nicht angetreten, da Eva sie als Mutter beleidigt und sogar ihre Erziehung infrage gestellt habe. Ariels Mitcamper Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher (62) und Umut Tekin (28) reagierten zunächst mit Verständnis und Trost. Doch nicht alle im Camp zeigten Empathie. Stephen Dürr (51) und Simone Ballack (49) kritisierten ihr Verhalten und äußerten Unmut über die verweigerte Teamleistung, zumal das Camp wieder einmal ohne erspielte Sterne auskommen musste. Die angespannte Situation eskalierte anschließend, als Eva und Ariel erneut lautstark aneinandergerieten. "Ich möchte nicht mehr von dir beleidigt werden. Verstehst du das? Mein Sohn hat mehr Anstand als du", sprudelte es aus Eva heraus.

Doch damit nicht genug: Die Debatte zog weitere Kreise, als Simone, Patrick Romer (30) und Eva in einer Ecke über Ariel lästerten. "Sie beleidigt jeden die ganze Zeit. Aber die persönliche Grenze von anderen? Die ist ihr egal! Sie ist ein egozentrischer Mensch", urteilte Patrick, während Eva empfahl, Ariel schlichtweg zu ignorieren. Auch Simone ließ kein gutes Haar: "Ich habe keinen Bock, mit der Krieg zu bekommen." Ariel blieb dieses Gespräch nicht verborgen – sie brüllte in Richtung der Lästergruppe: "Schau, wie die lästern." Die Stimmung zwischen den Campbewohnern wurde dadurch noch gereizter. Ariel erklärte im Dschungeltelefon, dass sie enttäuscht über die offene Lästerei sei. Ebenso kritisierte Samira die Grüppchenbildung und zeigte sich genervt von der angespannten Atmosphäre: "Ich fühle mich hier wie im Zoo! Lauter Affen, die sich hier von einer Seite zur nächsten entlang hangeln."

Der Grundstein für die Eskalation wurde bereits am Vortag gelegt. Ariel stand erneut bei der Dschungelprüfung im Fokus, verweigerte aber die Teilnahme am sogenannten "Kotzella-Festival". Schon auf dem Weg zur Prüfung krachte es gewaltig zwischen Ariel und Eva, als die Reality-Bekanntheit Ariel offen konfrontierte: "Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid." Für Ariel war damit eine rote Linie überschritten. "Meine Tochter hat hier nichts verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund", entgegnete sie entschieden. Vor den Moderatoren brachten Eva und Gil Ofarim (43) zwar ihre Bereitschaft zur Prüfung zum Ausdruck, doch Ariel machte klar: "Ich stehe für mich ein. Ich kann mir selbst nicht untreu sein." Dann legte sie nach und betonte, sie könne mit einigen im Team einfach keine Prüfung ablegen. Das Trio kehrte am Ende ohne einen einzigen Stern zurück ins Camp.

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026