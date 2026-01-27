"Lovestory"-Eklat: Ariel konfrontiert Umut unter Tränen

Tränen-Drama am Dschungelweiher: Ariel und Umut Tekin (28) treffen sich nach seiner "Lovestory"-Behauptung zu einem klärenden Gespräch – doch statt Frieden fließen Tränen. Die Reality-TV-Darstellerin holt tief Luft und erinnert unter Schluchzern daran, wie der Kontakt überhaupt begann. "Du hast mir geschrieben, als mein Papa gestorben ist", sagt sie. Danach, so behauptet sie, habe es ein Telefonat gegeben, kurz bevor beide ins Format eingezogen seien. Auf ihre scherzhafte Frage, ob Umut für eine Lovestory in den Dschungel gehe, habe er gelacht und geantwortet: "Ich denke schon" – worauf sie mit einem lockeren "Vielleicht bin ich auch deshalb da" gekontert habe. Nun fühlt sie sich falsch dargestellt: "Es hat mich schockiert, dass du das verdrehst und sagst: 'Ich schwöre auf Gott'." Der 28-Jährige bleibt hingegen unbeeindruckt und sagt ruhig: "Ich habe wirklich in Erinnerung, dass du mich das gefragt hast. Lass uns das einfach so stehen lassen."

Doch stehen lässt es keiner. Im Dschungeltelefon ziehen beide die Linien noch fester. Ariel betont, sie habe nie eine Lovestory geplant und sei ohne Plan in das Format gekommen. "Ich weiß ganz genau, ich habe ihn niemals gefragt wegen einer Lovestory. Man hat gemerkt, dass Umut lügt", erklärt die Reality-TV-Teilnehmerin. Er kontert mit identischer Entschlossenheit: "Ariel will nicht die Wahrheit sagen. Ich habe gemerkt, ich komme nicht dagegen an. Ich weiß, was wirklich war." Ein gemeinsamer Nenner bleibt aus. Später, als Samira (32) nachhakt, wer denn lüge, fallen klare, aber gegensätzliche Antworten: Ariel zeigt auf Umut, Umut zeigt auf Ariel.

Wegen Umuts "Lovestory"-Behauptung war es bereits gestern zu heftigen Wortwechseln zwischen den beiden gekommen. Im Camp eskalierte die Stimmung, als er Ariel direkt konfrontierte: "Wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt: 'Lass uns 'ne Lovestory im Dschungelcamp machen'?" Die Influencerin ließ das nicht auf sich sitzen und konterte empört: "Du hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört." Die Vorwürfe wurden immer lauter, Schwüre bestimmten plötzlich die Debatte. "Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass du mich gefragt hast", bekräftigte der ehemalige Temptation Island VIP-Kandidat seine Version. Ariel setzte sofort nach: "Ich schwöre auf meine Tochter!" Ein Ende des Streits war nicht in Sicht – nun zeigen sie sich zumindest etwas versöhnlicher.

Anzeige Anzeige

RTL Dschungelcamp-Teilnehmerin Ariel, 2026

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin und Ariel im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026