Angst um seine Kinder: Gil wird im Dschungelcamp emotional

An Tag fünf im Dschungelcamp wird es für Gil Ofarim (43) am Lagerfeuer sehr persönlich. Während der Nachtwache sitzt der Sänger gemeinsam mit Schauspieler Stephen Dürr (51) im fahlen Schein der Flammen, als das Gespräch unerwartet in die Tiefe geht. Erst scherzt Gil noch, er habe den ganzen Tag von einem alkoholfreien Pils geträumt, dann kommt das Thema Ängste auf. Stephen antwortet auf Gils Frage nach seinen eigenen Sorgen zunächst lachend mit "Der Schnitt", doch wenig später ist es Gil, der sich öffnet – und von seinen Kindern, fiesen Kommentaren und einem Gefühlschaos spricht, das ihn im Camp begleitet. "Ich habe Sorgen um meine Kids und ob sie sich dumme Sprüche an der Schule anhören müssen", gesteht der Musiker sichtlich mitgenommen.

Im Dschungeltelefon zeigt sich der Musiker so verletzlich wie selten. "Ich habe sehr viele Ängste in Bezug auf meine Kinder", gesteht Gil dort und erklärt, wie sehr ihn die ständige öffentliche Präsenz belastet. Überall sein Gesicht, dazu harte Schlagzeilen: "Wenn überall das Gesicht deines Vaters zu sehen ist und dann stehen fürchterliche Sachen über mich… Das ist nicht okay." Seine Kinder könnten nicht einordnen, dass vieles davon Boulevard sei, betont er. "Ich schütze sie sehr", sagt der Sänger und wirkt sichtlich nachdenklich. Am Feuer berichtet er Stephen von seiner Furcht, dass seine Kids sich in der Schule dumme Sprüche anhören müssen. Stephen hakt nach: "Weil du in den Dschungel gehst?" – und will wissen, ob Gil mit der enormen Aufmerksamkeit gerechnet habe. "Dieser Hass, diese Anti-Haltung, hätte ich nicht gedacht", antwortet der Camp-Bewohner leise.

Bereits zu Beginn des Dschungelcamps hatte Gil betont, zu seinem Skandal keine Details preisgeben zu dürfen. "Ich darf nicht darüber reden. Jedes Wort, das ich sage, würde alles wieder neu aufrollen", erklärte der Musiker am ersten Tag im Camp mit spürbarem Druck. Offen gestand er, dass seine Kinder für ihn an erster Stelle stünden: "Meine Kinder bedeuten mir alles. Und ich hätte sie wahrscheinlich... Ich darf nicht darüber reden." Grund für sein Schweigen ist eine Verschwiegenheitserklärung, die Gil offenbar unterschrieben hat.

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim und Stephen Dürr im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Dschungelcamp-Star Gil Ofarim

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp, 2026