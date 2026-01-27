Brooklyn Beckham erhält Verlagsangebote für Enthüllungsbuch

Bald könnte es im Hause Beckham richtig knallen: Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Eltern Victoria Beckham (51) und David Beckham (50) erhoben und von mehreren Lügen gesprochen, die er richtigstellen wolle. Der Post sorgte in der vergangenen Woche für reichlich Aufsehen – und für zahlreiche lukrative Angebote. Laut The Sun sollen inzwischen schon mehrere Verlage dem Model und Social-Media-Star gut bezahlte Deals in Aussicht gestellt haben, um ein Enthüllungsbuch über das Familiendrama zu schreiben. Besonders heiß im Rennen: Penguin Random House – ein renommierter Verlag, der ein Angebot im siebenstelligen Bereich vorgelegt haben soll.

Was genau Brooklyn auf der Seele brennt, deutete er in seinem Post bereits an: Der Umgang seiner Familie mit Nicola (31) sei für ihn nicht länger tragbar. Zum Beispiel soll Victoria bei der Hochzeit des Paares den geplanten ersten Tanz vereitelt haben. Stattdessen habe die Designerin selbst mit ihrem Sohn getanzt – auf "unangemessene" Weise, so der Vorwurf des 26-Jährigen. "Die Verlage reißen sich darum", heißt es nun aus Insiderkreisen zu der Story. Ob Brooklyn eines der Angebote annehmen wird, die nicht nur Geld, sondern auch enorme Reichweite für seine Version der Geschichte versprechen, ist bislang unklar. Fest steht: Das Schweigen der Beckhams wird immer lauter, während sich die Hinweise verdichten, dass ein millionenschwerer Buch-Deal das Familienidyll endgültig sprengen könnte.

Oft als "Nepo-Baby" verschrien, verfolgte Brooklyn bereits früh ambitionierte Karrierepläne: Als ältester Sohn von David und Victoria versuchte er sich zunächst im Fußball-Internat von Arsenal, hängte die Stollenschuhe jedoch 2015 bereits wieder an den Nagel. Es folgte eine kurze, aber lukrative Ära als Model und Fotograf: Er shootete Kampagnen für Burberry und veröffentlichte den Bildband "What I See" (dt.: Was ich sehe), der ihm jedoch mehr Spott als Anerkennung einbrachte. Nach einem abgebrochenen Designstudium in New York erfand er sich schließlich als Koch neu: Mit seiner Show "Cookin' with Brooklyn" (dt.: Kochen mit Brooklyn), einer eigenen Sake-Marke und dem Hot-Sauce-Start-up "Cloud23" suchte er weiter verzweifelt nach beruflicher Identität. Ob er nun statt mit Sößchen und Sake bald mit der öffentlichen Abrechnung mit dem eigenen Familien-Clan Geld verdienen wird, bleibt spannend.

IMAGO / Cover-Images Brooklyn Beckham, September 2025

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025