Wasserangst & Geschrei: Dschungelcamp-Fans verspotten Ariel

Seit Beginn der aktuellen Staffel des Dschungelcamps steht Ariel im Fokus der Zuschauer – und das nicht immer zu ihrem Vorteil. Regelmäßig nominieren die Fans sie für die gefürchteten Prüfungen, in denen bislang oft Enttäuschung und Abbrüche dominierten. Am fünften Tag gelang Ariel allerdings ein erster Teilerfolg: In der Prüfung mit dem sprechenden Namen "Dschungelprüfungs-Bähro", einem düsteren unterirdischen Labyrinth, sammelte sie vier Sterne. Die Fans zeigen sich jedoch alles andere als beeindruckt. Viele Zuschauer machen ihrem Unmut in den sozialen Medien Luft und empfinden ihre Leistung aufgrund des vermeintlich überschaubaren Schwierigkeitsgrades als wenig beeindruckend.

Ein Blick in die Kommentare unter einem Instagram-Beitrag der Show führt die Atmosphäre deutlich vor Augen. "Wie stolz man bei dieser einfachen Prüfung auf vier von zwölf Sternen sein kann", ätzt ein Nutzer. Andere kritisieren lautstark den Aufwand, den Ariels Performance ausgelöst hat. "Haben die extra eine Prüfung für Ariel gemacht?!", heißt es, während ein anderer Nutzer höhnisch bemerkt, dass er froh sei, erkältet zu sein, um das Geschrei ertragen zu können. Besonders ihre lauten Ausrufe bei Wasser und schmierigen Substanzen scheinen bei den Zuschauern auf wenig Verständnis zu stoßen. "Also das Schreien bei den Abfällen ist doch nicht ihr Ernst" und "Sie schreit sogar bei Schlotze und Wasser", lauten beispielsweise zwei Kommentare.

In der Prüfung selbst war Ariel deutlich die Nervosität anzumerken. Immer wieder stellte die TV-Bekanntheit zaghaft Fragen wie "Mir kann nix passieren?", während Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) versuchten, sie anzutreiben. Besonders vor dem Echsenkasten hielt sie kurz inne. Auch in der Schlangen-Kammer meldete sich schnell Panik: "Ich sehe nichts! Alles ist verschwommen." Trotzdem biss sich die Reality-Darstellerin durch und holte vier Sterne aus dem Labyrinth – für sie ein erster kleiner Erfolg, der nach der Rückkehr ins Lager tatsächlich bejubelt wurde.

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026