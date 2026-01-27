Wegen ihres Vaters: Ariel weint im Dschungelcamp bitterlich

Es ist ein Moment, der unter die Haut geht: Reality-TV-Star Ariel bricht im Dschungelcamp in Tränen aus, als sie sich gemeinsam mit Samira Yavuz (32) abseits der Gruppe für ein vertrauliches Gespräch zurückzieht. Nach einem anstrengenden Tag gesteht die Mutter einer Tochter, dass sie sich ausgegrenzt fühlt und "nicht mehr gute Miene zum bösen Spiel" machen kann. Samira wird in dieser Situation zu ihrer wichtigsten Bezugsperson im Camp, hört zu, fragt nach und bleibt an Ariels Seite. Als die Sprache schließlich auf Ariels im November 2025 verstorbenen Vater kommt, kann die junge Mutter ihre Emotionen nicht länger zurückhalten – und der Dschungel wird plötzlich zum Schauplatz einer sehr persönlichen Trauer.

In dem Gespräch schildert Ariel, dass ihr Vater an Lungenkrebs gestorben ist, obwohl er aus ihrer Sicht immer auf seine Gesundheit geachtet habe. "Ich realisiere das noch gar nicht. Er war der beste Mensch in meinem Leben, neben meiner Tochter", berichtet sie unter Tränen. Besonders bewegt sie die Erinnerung daran, wie sehr er sich bis zuletzt um sie kümmerte: Selbst schwerkrank habe er noch alles für sie getan, genau so einen Vater wünsche sie sich auch für ihre eigene Tochter. Samira nimmt die junge Mutter immer wieder in den Arm, lobt sie mit den Worten "Du machst das ganz toll. Lass dir nichts anderes sagen" und nennt sie im Dschungeltelefon eine "verletzte, kleine, süße Seele". Auch Samira selbst kämpft dort mit den Tränen und gesteht, sie wisse nicht, wie sie in Ariels Alter mit einem solchen Verlust umgehen könnte. Mehrfach versichert sie ihrer Mitbewohnerin, dass sie jederzeit für sie da sei.

Im November hatte Ariel ihre Trauer öffentlich gemacht. In ihrer Instagram-Story teilte sie damals ein rührendes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie auf der Brust ihres Vaters lag. Daneben war ein weiterer Mann zu sehen, vermutlich ein Familienmitglied. Zu dem Foto schrieb Ariel: "Ruhe in Frieden, Papa, ich werde dich nie vergessen." Bis kurz vor dem Tod ihres Vaters hatte die junge Mutter dessen Krankheit privat gehalten. Sie wollte sich in dieser belastenden Zeit voll auf die Familie konzentrieren. Erst gegen Ende sprach sie offen über sein Leiden – und dankte dabei ihren Fans für die große Unterstützung und die zahlreichen Gebete.

RTL Samira Yavuz und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Bekanntheit