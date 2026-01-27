Doch nicht Gil: Dieser Dschungelcamper kassiert am meisten

Im Dschungelcamp 2026 sorgt das liebe Geld beinahe für mehr Gesprächsstoff als so mancher Zoff am Lagerfeuer: Statt Sänger Gil Ofarim (43), der zunächst als angeblicher Topverdiener mit rund 300.000 Euro durchs australische Dickicht geisterte, heißt es nun, Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) räume die höchste Gage ab. Rund 250.000 Euro soll Hardy für seinen Einzug in das Camp bekommen, während Gil bei etwa 200.000 Euro liegen soll, wie TV Movie berichtet. Gedreht wird wie gewohnt in Murwillumbah, mit einer bunt gemischten Truppe aus Schauspielern, Reality-Stars und Ex-Fußballer-Gattinnen, die gemeinsam um die Dschungelkrone kämpfen – und parallel auch unfreiwillig um den Titel des teuersten Stars.

Die angebliche Mega-Gage für Gil hatte die Stimmung in den vergangenen Tagen ordentlich angeheizt: Weil der Musiker im Camp eisern zu seinem viel diskutierten Davidstern-Skandal schweigt und sich immer wieder auf eine angebliche Verschwiegenheitsklausel beruft, wurde ihm vorgeworfen, sich sein Schweigen vergolden zu lassen. Unter anderem Reality-Sternchen Dilara Kruse zeigte sich laut Bravo irritiert darüber, dass Zurückhaltung offenbar besser bezahlt werde als Offenheit. Mit den neuen Zahlen wirkt diese Debatte nun deutlich harmloser: Gil kassiert zwar eine üppige Summe, liegt aber hinter Hardy, den RTL angeblich bereits seit der ersten Staffel für das Format haben wollte. Im oberen Mittelfeld sollen zudem Simone Ballack (49) und Mirja du Mont (50) mit Gagen zwischen 150.000 und 200.000 Euro landen, während Nicole Belstler-Boettcher (62) und Stephen Dürr (51) um die 110.000 Euro erhalten sollen. Der Sender selbst hält sich bedeckt: Gegenüber Bild betonte ein Sprecher erneut, man äußere sich grundsätzlich nicht zu Vertragsdetails.

Dass Hardy und Gil im Gagenduell die Spitzenplätze belegen, passt zu ihren Lebensläufen: Beide bringen eine lange Geschichte im Showgeschäft mit und sorgen schon allein mit ihren glanzvollen Namen für Aufmerksamkeit: Hardy als Sohn eines Filmstars; Gil als Nachkomme eines international gefeierten Gesangsduos. Im Camp scheinen beide jedoch eher ruhigere Töne anzuschlagen und drohen damit beinahe inmitten ihrer schrillen Reality-Kollegen unterzugehen. Das australische Outback wird damit einmal mehr zu einem bizarren Ort, an dem Erwartungen und Realität ungebremst aufeinanderprallen, während das Publikum weiter gespannt auf die erste Prüfungsperformance der beiden Spitzenverdiener wartet.

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin und Gil Ofarim beim Kennenlernen vor dem Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026