Ende einer Ära: Günther Klums Modelagentur macht dicht

Günther Klum (80), der Vater von Heidi Klum (52), hat überraschend die Schließung seiner Model- und Influenceragentur ONEeins fab Management bekannt gegeben. Die Agentur aus Odenthal, die für ihre Arbeit mit Nachwuchsmodels und Influencern bekannt war, wird ihre Tätigkeit im Laufe des Jahres 2026 einstellen. In einer Mitteilung auf der Website heißt es: "Nach vielen intensiven, inspirierenden und erfolgreichen Jahren ist für uns der Moment gekommen, diesen Abschnitt bewusst abzuschließen." Konkrete Gründe für diesen Entschluss wurden nicht genannt, doch die Nachricht markiert das Ende einer Ära, in der Günther Klum eine Schlüsselrolle in der deutschen und internationalen Modelszene spielte.

ONEeins fab Management war lange ein fester Bestandteil von Heidi Klums Erfolgsprojekt Germany's Next Topmodel. Bis Staffel 16 gehörte ein Vertrag mit Günther Klums Agentur zu den Hauptpreisen der Show. Danach übernahmen andere Agenturen die Betreuung der Siegerinnen. Die Schließung kommt dennoch überraschend. Noch im Februar 2025 nahm ONEeins fab Management Gina-Lisa Lohfink (39), ehemalige GNTM-Kandidatin und Reality-Star, unter Vertrag. Auch Klienten aus der Fitnessbranche wurden zuletzt in das Portfolio aufgenommen, was auf eine Anpassung an neue Markttrends hindeutete. Dennoch entschied sich der erfahrene Manager nun, die Türen seiner renommierten Agentur endgültig zu schließen.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde es stiller um den Manager, auch weil die direkte Betreuung der "GNTM"-Siegerinnen weggefallen war. In der Presse wurde daraufhin über eine mögliche Entfremdung zwischen Günther und Heidi spekuliert. In einem Interview mit dem Spiegel stellte er 2023 jedoch klar, dass von einem Bruch mit seiner Tochter keine Rede sei. Er betonte das gute Verhältnis zur "GNTM"-Chefin, die er über Jahrzehnte als enger Begleiter und Manager auf ihrem Weg zum internationalen Superstar unterstützt hatte. Während Heidi inzwischen mit eigener Familie und zahlreichen TV- und Modelprojekten vor allem in den USA lebt, blieb Günther in Nordrhein-Westfalen verwurzelt und baute dort sein Agentur-Imperium auf. Wie sich sein Alltag nach dem Aus der Vermittlung künftig gestaltet, bleibt offen.

Getty Images Heidi und Günther Klum beim Bambi 2015

Getty Images Günther Klum, Vater von Heidi Klum

ActionPress/Adriano/X17online.com Heidi und Günther Klum im Februar 2015