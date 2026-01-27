Endometriose-OP: Antonia Hemmer meldet sich unter Tränen

Ein emotionales Lebenszeichen von Antonia Hemmer (25): Die Reality-TV-Bekanntheit meldete sich nach einer Operation wegen ihrer Endometriose-Erkrankung erschöpft und unter Tränen aus dem Auto auf dem Heimweg. In der Klinik wurden nach ihren Angaben Endometriose-Herde und Verwachsungen behandelt, außerdem ließ sie ihre Spirale austauschen. "Ich bin wieder wach. Wir sitzen im Auto zurück nach Hause", sagte Antonia in ihrer Instagram-Story. An ihrer Seite: Freund Leopold, der sie nach dem Eingriff abholte. "Ich habe jetzt eine Hormonspirale und hoffe, dass das das Wachstum der Endometriose hemmt", erklärte sie weiter und kündigte an, sich für den Rest des Tages nicht mehr zu melden.

Die Influencerin schilderte, der Eingriff habe zwar wie geplant stattgefunden, doch die Diagnose sei ernüchternd. "Nach einem halben Jahr sehe ich aus wie davor. Endometriose am Start, Verwachsungen, volles Programm", fasste Antonia die Situation zusammen. Sie wirkte sichtlich mitgenommen, die Stimme brüchig. Damit bleibt der Kampf gegen die chronische Erkrankung für die TV-Persönlichkeit eine Belastungsprobe, die in Etappen verläuft. Ein kleines Zeichen der Fürsorge gab es direkt nach der Klinik: Leopold besorgte ihr ein Schokocroissant, um die Heimfahrt etwas leichter zu gestalten.

Vor der aktuellen OP hatte Antonia kein Geheimnis aus ihrer Erschöpfung und Frustration gemacht. Ihren Followern gibt sie immer wieder einen Einblick in ihre Endometriose-Erkrankung. Die Influencerin teilte kürzlich ein Foto ihres aufgeblähten Bauchs und erklärte offen: "Leider weder schwanger noch vollgefressen. Endo lässt grüßen." Sie berichtete, der Kliniktermin sei unausweichlich gewesen. Neben dem geplanten Eingriff bekam sie noch Antibiotika verschrieben. "Habe jetzt übrigens auch noch Antibiotikum bekommen, damit die freie Flüssigkeit aus der Gebärmutter abgeht. Der Körper schafft es nämlich scheinbar nicht alleine", gab sie damals preis. Training und Sport waren in dieser Zeit komplett tabu, wie sie betonte: "Heißt im Umkehrschluss wieder kein Sport und schonen für die nächsten Wochen."

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Januar 2026

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juli 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin