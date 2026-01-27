Herz stand still: Stephen erzählt im Dschungel heftige Story

Stephen Dürr (51) hat im Dschungelcamp ein erschütterndes Erlebnis geteilt. Im Gespräch mit Mitcamper Hardy Krüger jr (57) berichtete der Schauspieler von einer schweren Phase, die in einer Nacht eskalierte: Bei einer Feier zur Serie In aller Freundschaft habe er Flasche um Flasche geleert, bis ein Krankenwagen gerufen wurde. Zunächst hielten die Sanitäter das Geschehen wegen des Filmsets für einen Scherz à la Verstehen Sie Spaß?. Dann wurde es lebensgefährlich. Stephen erlitt einen Atemstillstand, lief blau an – sein Herz blieb stehen. Zwei Mal musste er per Defibrillator zurückgeholt werden.

Im Dschungeltelefon wurde der sonst so gefasst wirkende Stephen dann emotional und schilderte die zutiefst bewegenden Momente seiner Nahtoderfahrung. Er sprach von einem Gefühl der Leichtigkeit und des Friedens, das ihn während der dramatischen Minuten umgab. "Es war alles hell, und ich hatte das Gefühl, meinen Körper zu verlassen", beschrieb der Schauspieler. Aber immer wieder sei er von einer unsichtbaren Kraft zurückgezogen worden, bis ihm schließlich das Leben gerettet wurde. "Es war einfach noch nicht meine Zeit", zog er sein Fazit.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass sich Stephen zu seinem Alkoholabsturz gemeldet hat. Kurz vor dem Start des Dschungelcamps hat der Schauspieler bereits auf Instagram klargestellt, dass sein damaliger Zusammenbruch keine Suchtgeschichte war und auch nichts mit Depressionen zu tun hatte. "3,4 Promille. Kein Alkoholismus! Keine Depression! Einfach ein fataler Absturz!", betonte er. Das dramatische Erlebnis liegt bereits viele Jahre zurück: Es geschah 1998.

Anzeige Anzeige

RTL Stephen Dürr im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Stephen Dürr und Hardy Krüger Jr. im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Stephen Dürr, Schauspieler