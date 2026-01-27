Neue Karriere? Charlotte Casiraghi wird nun Schriftstellerin

Charlotte Casiraghi (39) startet in Frankreich nun ganz offiziell als Autorin durch. Die Nichte von Fürst Albert II. (67) veröffentlicht am 29. Januar ihr erstes eigenes Buch mit dem Titel "La fêlure". Darin widmet sich Charlotte auf rund 370 Seiten literarischen und philosophischen Betrachtungen und zeigt damit eine neue Seite von sich, fernab von Blitzlichtgewitter und Gala-Auftritten. Rund um das Erscheinungsdatum ist sie an mehreren Orten präsent: Am Mittwoch spricht sie in der TV-Sendung "La Grande Librairie" auf France 5 über das Werk, am Donnerstag, dem Veröffentlichungstag, trifft sie Leserinnen und Leser zu einer Signierstunde im Pariser Kulturzentrum Studio 7 L, dem früheren Studio von Karl Lagerfeld (†85).

In einem Interview mit der französischen Vanity Fair erzählte Charlotte, wie sehr Bücher ihr Leben geprägt haben. Literatur sei für sie ein Ort der Zuflucht, bei verschiedenen Autorinnen und Autoren habe sie immer wieder Halt gefunden. "Vielleicht besitzen Autoren eine intensivere, schwerer zu erfahrende Empfindungsfähigkeit, und vielleicht geben sie uns etwas zu sagen", sagte sie im Gespräch mit dem Magazin und deutet damit an, wie ernst sie ihre neue Rolle als Schriftstellerin nimmt. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass "La fêlure" kein klassischer Roman ist, sondern eine Art gedankliche Reise. Ihr Verlag beschreibt das Buch als eine Reihe von Variationen zum gleichen Thema, inspiriert unter anderem von F. Scott Fitzgerald, Ingeborg Bachmann, Colette, Marguerite Duras und Anna Achmatova.

Dass Charlotte diesen Schritt geht, passt zu ihrem bisherigen Weg, der immer wieder aus dem vorgezeichneten royalen Rahmen ausbricht. Die Tochter von Prinzessin Caroline wuchs im Fokus der Öffentlichkeit auf, wurde früh als Stilikone und Chanel-Muse gefeiert und glänzte auch zuletzt bei großen Familienanlässen wie Fürst Alberts Jubiläum in Monaco an der Seite ihres Sohnes Balthazar. Ihr älterer Sohn Raphaël fehlte indessen bei diesem Ereignis. Hinter den Kulissen pflegt die passionierte Reiterin und studierte Philosophin aber schon lange ihr Interesse an Kultur und Denken: Sie gründete die Zeitschrift "Ever Manifesto", schloss ihr Philosophiestudium an der Sorbonne ab und veröffentlichte bereits ein gemeinsames Buch mit ihrem ehemaligen Philosophielehrer Robert Maggiori. Jetzt zeigt sie mit ihrem ersten eigenen Werk, wie stark ihr inneres Leben von Literatur und intensiven Gefühlen geprägt ist – eine Seite, die im Glanz der Grimaldi-Familie bislang oft im Hintergrund blieb.

Charlotte Casiraghi im Oktober 2023

Charlotte Casiraghi, 2023

Balthazar, Charlotte Casiraghi und Raphael im November 2024