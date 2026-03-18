Nach zwei Jahren Ehe: Joss Stone will große Waldhochzeit

Joss Stone (38) und ihr Ehemann Cody DaLuz (35) wollen in diesem Jahr endlich ihre große Hochzeitsfeier nachholen. Die beiden sind bereits seit zwei Jahren verheiratet, doch die Trauung selbst war damals eher unspektakulär. "Wir sind seit etwa sechs Jahren zusammen und seit zwei Jahren verheiratet. Wir werden noch einmal heiraten, denn unsere erste Trauung auf der Music Row in Nashville dauerte nur drei Minuten", verriet die 38-jährige Sängerin jetzt in einem Interview mit dem Magazin Hello. Die Feier soll dieses Jahr stattfinden, und zwar "irgendwo im Wald". Ihre vier Kinder sollen bei der Zeremonie eine wichtige Rolle spielen.

In dem Interview schwärmte Joss ausgiebig von ihrem turbulenten Familienleben. Die Musikerin wurde 2021 erstmals Mutter, inzwischen sind drei weitere Kinder dazugekommen – zwei davon allein im vergangenen Jahr. Kurz nachdem sie und Cody den einjährigen Sohn Bear adoptiert hatten, stellte sich heraus, dass Joss schwanger war. Nur wenige Monate nach der Adoption kam dann Töchterchen Nalima zur Welt. Mit den älteren Geschwistern Shackleton, drei, und Violet, fünf, ist das Haus der Familie also reichlich gefüllt. Auch ihr Freund und Kollege Conner Reeves soll bei der geplanten Hochzeitsfeier eine Rolle spielen. "Conner kann 'Slow Lightning' singen – das könnte unser Hochzeitslied werden", träumte die Vierfachmama vom großen Tag. Bei dem Song handelt es sich um ihr neues Duett mit Conner.

Dass im Alltag der Familie einiges los ist, machte Joss in dem Interview deutlich. Sie unterrichtet ihre Kinder zu Hause und hat dafür eine kleine Schule in ihrer Scheune eingerichtet. Eine Lehrerin wurde eingestellt, und Violet geht dort jeden Tag gemeinsam mit ein paar anderen Kindern zur Schule. Daneben kümmert sich die Sängerin um ihr zahnendes Baby Nalima, das nachts oft wach ist, und begleitet Shackleton beim Einschlafen. Kein Wunder also, dass vor zwei Jahren keine Zeit für eine ausschweifende Hochzeitsfeier blieb. Und die Familienplanung ist möglicherweise noch nicht abgeschlossen. "Wenn es nach mir ginge, hätte ich 25 Kinder, weil ich verrückt bin", lachte Joss. "Manchmal bin ich total erschöpft und sage: 'Ich kann keine weiteren Kinder bekommen', und dann trinke ich eine Tasse Kaffee und denke: 'Ich will noch ein Baby.'"

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Getty Images Joss Stone bei den WellChild Awards 2025 im Royal Lancaster Hotel in London

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Instagram / daluzer7 Cody DaLuz und Joss Stone im September 2020

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Instagram / jossstone Joss Stone und ihre Tochter Nalima Rose, Juni 2025